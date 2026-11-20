Внутренняя сеть АНБ США не работает уже три дня. ИТ-сбой не связан с кибератакой: он возник после установки защитного обновления для устранения ИТ-уязвимости в PHP - из‑за этого часть серверов агентства вышла из строя. С 17 ноября 2026 г. часть сотрудников АНБ работает удаленно, но, по словам источников NBC, это не мешает основной деятельности ведомства - сбору разведывательных данных и обеспечению кибербезопасности.

Технические проблемы

Секретная сеть для связи сотрудников Агентства национальной безопасности (АНБ) США остается недоступной уже на протяжении трех дней, пишет NBC со ссылкой на информированные источники. Собеседники телеканала утверждают, что технические ИТ-сбои не связаны с кибератакой.

Внутренняя сеть связи АНБ США не функционирует с 16 ноября 2026 г., что вынудило ведомство перевести часть сотрудников на удаленную работу с 17 ноября.

Сгенерировано MiniMax H3 Image Highspeed ИТ-сбой в сети АНБ: обновление PHP вывело из строя часть серверов спецслужбы США

По словам главы Национальной разведки Джея Клейтона (Jay Clayton), ИТ-сбой возник в результате мероприятий по закрытию ИТ-уязвимости в PHP: установка защитного обновления привела к отказу части серверной ИТ-инфраструктуры агентства.

При этом, по оценке источников телеканала, основные задачи АНБ - сбор разведывательных данных и обеспечение кибербезопасности - продолжают выполняться в штатном режиме.

Крупное ведомство

АНБ сформировано в составе Министерства обороны США 4 ноября 1952 г. вместо агентства безопасности вооруженных сил США. По числу военнослужащих и вольнонаемных сотрудников и по размеру бюджета является крупнейшим в США разведывательным ведомством. В 2026 г. руководитель АНБ Джошуа Радд (Joshua Rudd).

В рамках своей компетенции АНБ, входящее в структуру Пентагона, осуществляет радиоэлектронную разведку, разрабатывает и применяет криптографические методы защиты, противодействует ИТ-угрозам в отношении государственных ИТ-систем, а также обеспечивает информационное сопровождение военных операций.

АНБ входит в Разведывательное сообщество США, которым руководит Директор национальной разведки Талси Габбард (Tulsi Gabbard).

Миссия АНБ - проведение радиоэлектронной разведки (РЭР) для правительства США и обеспечение информационной безопасностью (ИБ) американского правительства.

Критические ИТ-уязвимости

Две ИТ-уязвимости CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619, исправления к которым, как и обещали разработчики PHP, уже были выпущены, получили оценку в 9,2 из 10 баллов по одной из версий шкалы оценки опасности, как ранее писал CNews. К ним уже появились публичные технические материалы об эксплуатации.

CVE-2026-109618 - при превышении входящим запросом лимита memory limit внутренний менеджер памяти Zend активирует обработчик нехватки памяти (OOM) и прерывает выполнение через longjmp(). Если исчерпание памяти происходит непосредственно в процессе разбора тела запроса (например, при обработке multipart/form-data), внутренние структуры парсера остаются инициализированными лишь частично. Процедура очистки (shutdown) воспринимает неинициализированные («мусорные») указатели как корректные адреса и выполняет для них операцию efree(). Поскольку к этому моменту куча (heap) может быть заранее размечена данными злоумышленника (техника Heap Feng Shui), возникает возможность выполнения произвольного кода.

CVE-2026-109619 - при аварийном завершении запроса из-за фатальной ошибки или превышения лимита max_execution_time PHP также прерывает выполнение через longjmp(). В определенных условиях, в частности при включенном механизме отслеживания загрузки сессий (session.upload_progress), глобальное состояние рабочего процесса сохраняет указатель на уже освобожденную память (Use-After-Free / Stale Pointer). Когда следующий HTTP-запрос поступает в тот же воркер, PHP обращается к этому «грязному» указателю еще на этапе инициализации запроса (RINIT).

«В российском сегменте интернета обнаружено около 50 тыс. потенциально уязвимых веб-приложений на PHP. Организациям рекомендуется заранее проверить используемые версии PHP и подготовиться к установке обновлений сразу после их выхода», - предупреждал CNews руководитель платформы Bi.Zone WAF Алексей Романов.

Ошибки обнаружили специалисты по кибербезопасности компаний Calif и Wiz (принадлежащая Alphabet). Они сообщили, что им удалось найти эти ИТ-уязвимости с помощью онлайн-инструментов с технологией искусственного интеллекта (ИИ) - как собственных ИТ-разработок компании, так и Google Gemini 4 Argon и OpenAI GPT-5.6 Sol. По их сведениям, уязвимости оставались неизвестными более десяти лет. В Wiz назвали их наиболее значимыми из тех, что были выявлены с помощью ИИ. Исследователи оценивают потенциальный охват примерно в 70% веб-ресурсов.

PHP широко применяется в популярных сontent management system (CMS) - WordPress, Drupal и Joomla. По данным CERT-EU, проблема затрагивает версии языка начиная с PHP 5 - 2004 г. Для актуальных релизов уже выпущены исправления; владельцам устаревших версий рекомендуется перейти на поддерживаемые выпуски.