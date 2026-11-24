Мошенники от имени маркетплейсов рассылают россиянам сообщения о невозможности доставить заказ из-за перегрузки складов и предлагают вернуть деньги через фишинговый сайт. Для возврата денег аферисты предлагают перейти на фишинговую страницу и указать данные личной банковской карты. Схема появилась накануне крупнейшей распродажи года, «Черная пятница» на российских маркетплейсах запланирована на 27 ноября 2026 г.

Фальшивые уведомления

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени маркетплейсов о невозможности доставить заказы из-за перегрузки складов или ошибок во время распродаж перед «Черной пятницей», об этом уведомляет пресс-служба онлайн-платформы «Мошеловка» от Народного фронта.

В ноябре 2026 г. злоумышленники рассылают сообщения, якобы исходящие от торговых площадок (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет»). В них сообщается, что заказ невозможно доставить из-за перегрузки складов или ИТ-сбоев во время распродажи перед «Черной пятницей» (часто называют одним днем распродаж, но магазины запускают акции заранее и продолжают снижать цены несколько дней после нее).

Для оформления возврата денег аферисты предлагают перейти по ссылке на поддельную страницу и ввести данные банковской карты.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Мошенники маскируются под маркетплейсы и предлагают «вернуть» деньги россиянам через фишинговые сайты перед «Черной пятницей»

В России появилась платформа «Мошеловка» для выявления мошенников и борьбы с ними в 2021 г. С помощью ресурса жертвы мошенников смогут сообщить о произошедшем. Пострадавшим от действий злоумышленников предложат воспользоваться специальным алгоритмом действий, который подскажет, что делать и куда обращаться. Также специальной формой смогут воспользоваться те, кто получили подозрительные звонки.

Бдительность прежде всего

В сервисе «Мошеловка» советуют проверять статус покупок и информацию об отмене заказов только через личный кабинет в официальном приложении магазина.

«Маркетплейсы не присылают внешние ссылки для ввода реквизитов карты с целью возврата средств - деньги возвращаются автоматически на тот же счет, с которого производилась оплата. Ни в коем случае не совершайте переводы в банковском приложении по просьбе посторонних людей, которые представляются сотрудниками поддержки», - подчеркнули специалисты платформы «Мошеловка».

Директор Ассоциации развитии финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов подчеркнул, что с мошенничеством бороться сложно из-за постоянного появления новых схем. Здесь, по его мнению, очень важны просвещение граждан и формирование установок на безопасное финансовое поведение.

Тонкости фишинга

Фишинговые ссылки - один из самых распространенных ИТ-инструментов мошенников, информировал CNews. Они маскируются под официальные сайты банков, маркетплейсов, «Госуслуги» и других сервисов. Вот основные признаки, на которые стоит обращать внимание.

Адрес сайта (домен) - мошенники часто используют похожие написани.

Хотя наличие https:// и значка замка уже не гарантирует безопасность в 2026 г., но его отсутствие, это явный тревожный сигнал.

Внешний вид ссылки также важен. Пользователю необходимо навести курсор на ссылку (на компьютере) или нажать и удерживать (на телефоне), чтобы увидеть реальный адрес. Ссылка может выглядеть как Ozon, но вести на совершенно другой сайт. Часто используют короткие ссылки (bit.ly, clck.ru, vk.cc), чтобы скрыть настоящий адрес.

Контекст сообщения - сообщения с угрозами («Заказ будет отменен», «Счет заблокирован», «Деньги вернутся только сегодня»). Требование срочно перейти по ссылке и ввести данные карты, пароль или код из SMS. Ошибки в тексте, странные формулировки, обращение не по имени. Сообщения приходят не из официального приложения, а через SMS, мессенджеры или почту.

Поведение страницы - cайт требует сразу ввести данные карты, CVV, срок действия или код из SMS. Дизайн выглядит почти как настоящий, но есть мелкие отличия (шрифты, логотипы, кнопки). Страница просит установить приложение или разрешить доступ к телефону.

Практические правила безопасности

Никогда не переходите по ссылкам из SMS, мессенджеров или писем, если не ожидали такое сообщение.

Заказы, возвраты и статусы проверяйте только через официальное приложение или сайт, введя адрес вручную.

Банки и маркетплейсы почти никогда не просят ввести полные данные карты по ссылке из сообщения.

При сомнении - закройте ссылку и зайдите в онлайн-сервис самостоятельно.

Используйте функции защиты в браузере и антивирусе (проверка ссылок).