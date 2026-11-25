ЗПИФ «Аталанта» под управлением «Вим сбережения» купил 7,8% в российском разработчике полного цикла оборудования для ЦОД и телекома. Эксперты оценили сделку в 2–4 млрд руб. и считают, что за закрытым фондом может стоять крупный инвестор. Самого разработчика называют российским аналогом Cisco и Huawei.



ЗПИФ купил долю

Как выяснил CNews, закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Аталанта» получил 7,8% в капитале ООО «Бифорком тек» (B4Com). Это крупный российский разработчик и производитель сетевого оборудования для ЦОД и телекоммуникационных компаний с годовой выручкой в 25 млрд руб.

Сделка была зарегистрирована в ЕГРЮЛ 10 ноября 2026 г. Фонд стал владельцем доли через увеличение уставного капитала, который вырос со 109,1 млн руб. до 118,3 млн руб. В результате совокупная доля до сих пор единственного владельца ЗПИФ «Б4 Развитие» (управляющая компания «Апекс Менеджмент», косвенное и прямое участие через «Когнитек») снизилась до 92,2%.

ИИ ЗПИФ купил долю в разработчике и производителе оборудования для ЦОД и телекома

ЗПИФ «Аталанта», как и «Б4 Развитие», предназначены только для квалифицированных инвесторов. ЗПИФ «Аталанта» был создан в декабре 2025 г., а его формирование завершилось в апреле 2026 г. Срок действия договора доверительного управления — до конца января 2039 г.

ЗПИФ «Б4 Развитие» был создан в сентябре 2022 г., его формирование завершено в ноябре 2022 г. Срок действия договора — до конца июня 2037 г., свидетельствуют данные «Банка России».

Чем занимается «Бифорком тек»

Выручка «Бифорком тек», расположенного в «Технополисе Москва», в 2025 г. выросла на 23%, до 25 млрд руб., чистая прибыль достигла 5,1 млрд руб., снизившись на 800 млн руб. Компания разрабатывает (полный цикл) и производит сетевое оборудование для ЦОД и телекоммуникационных компаний, свидетельствуют данные ее сайта.

Оборудование востребовано в госсекторе и на объектах критически важной ИТ-инфраструктуры, следует из материалов сайта. Решения «Бифорком» разрабатываются в соответствии с российскими стандартами и ориентированы на достижение технологического суверенитета, снижение зависимости от зарубежных технологий. У компании более 500 корпоративных клиентов.

У компании есть решения операторского класса для магистральных и городских сетей, решения для построения транспортных сетей мобильных операторов, высокопроизводительные коммутаторы для ЦОД любого масштаба, подключение банкоматов и POS-терминалов.

Линейка высокоскоростных коммутаторов компании «Бифорком» позволяет полностью закрыть потребности сетевой инфраструктуры ЦОД для построения облачных решений, систем виртуализации, систем хранения данных (СХД), кластеров высокопроизводительных вычислений (HPC) и корпоративной сети передачи данных (КСПД), предоставляя несколько моделей коммутаторов с интерфейсами 10/25/40/100GE на каждый уровень сети, что дает возможность клиентам получить максимально оптимальное решение.

Основатель «Бифоркома» Олег Ларионов в 2021 г. заявлял, что компания работает над созданием нового роутера — «убийцы» Cisco. «Он будет работать на нашей технологии SD-MAN. В России и Европе мы считаемся лидерами по количеству внедрений SD-WAN», — заявлял Олег Ларионов в интервью порталу Yango.Pro.

Олег Ларионов вышел из состава учредителей «Бифоркома» в августе 2023 г.

«"Бифорком тек" по продуктовому портфелю действительно можно сравнить с Cisco. Компания работает в тех же сегментах рынка и предлагает оборудование для построения магистральных сетей операторов связи, корпоративных сетей, сетевой инфраструктуры центров обработки данных», — пояснил CNews генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Так, в числе продукции компании представлены коммутаторы с поддержкой интерфейсов 400 Гбит/с и совокупной пропускной способностью до 25,6 Тбит/с, что позволяет «Бифорком тек» претендовать на замещение иностранного оборудования в том числе в крупных ЦОД, считает эксперт.

По словам Никиты Цаплина, глобальные производители обладают большими бюджетами на исследования и разработки и многолетним опытом эксплуатации оборудования, но для инвестора интерес представляет не столько способность российского производителя конкурировать на глобальном рынке, сколько возможность занять существенную часть освободившегося рынка России.

Зачем инвестировать через ЗПИФ

ЗПИФ «Аталанта» находится под управлением ООО «Вим сбережения», конечный бенефициар которого скрыт. По данным «Банка России», «Вим сбережения» исторически была связана с ВТБ. В апреле 2024 г. Банк России принял решение переоформить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами ООО «Сбережения плюс» в связи с изменением наименования. Банк России упоминает, что ранее общество называлось ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв». В 2025 г. компания сменила название на «Вим сбережения». В ВТБ CNews заявили, что не имеют никакого отношения к «Вим сбережения» и ЗПИФ «Аталанта» в настоящее время.

Как рассказал CNews заместитель руководителя департамента инвестиционного консультирования «ГБИГ Холдингс» Денис Дегтярь, основная специализация управляющей компании — фонды недвижимости и облигационные стратегии, при этом фонды компании продаются в том числе через каналы ВТБ.

«Это крупный институциональный игрок с высоким рейтингом надежности, а не небольшая нишевая УК», — говорит Дегтярь. Рассуждая о ЗПИФ, который приобрел долю, Дегтярь говорит, что речь, скорее всего, идет о фонде для узкого круга квалифицированных инвесторов. Комбинированный формат как раз и нужен для таких сделок: он позволяет фонду владеть долями в обществах с ограниченной ответственностью, недвижимостью и другими активами. По сути, это юридическая оболочка для владения долей в частном бизнесе. «Учитывая, какая управляющая компания стоит за фондом, логично предположить, что речь идет о капитале, близком к крупному банковскому периметру, а не о случайном частном инвесторе», — указывает эксперт.

По мнению корпоративного юриста Ярослава Хевролина, инвестиции все чаще идут через ЗПИФ, так как «фонд не платит налог на прибыль, а доходы реинвестируются до выплаты пайщику». «Кроме того, обособленность имущества может стать защитой от ареста при проблемах владельца, что очень актуально в нестабильных экономических условиях. Тем более в ЕГРЮЛ фигурирует фонд, а не бенефициары, обеспечивая конфиденциальность», — говорит юрист.

Сколько стоит доля в «убийце» Cisco

Денис Дегтярь оценил стоимость доли в 2–3 млрд руб. «Если ориентироваться на чистую прибыль около 5 млрд руб. и консервативный для частной российской компании мультипликатор 5–8 годовых прибылей, весь бизнес может стоить 25–40 млрд руб. Тогда доля 7,8% — это примерно 2–3 млрд руб.», — считает эксперт.

Хевролин полагает, что доля может стоить 2–4 млрд руб. Но эксперт не исключил, что она могла быть безденежной. «Поскольку имеет место вклад в УК, то доля получена не за деньги, а в результате внесения имущества в фонд или увеличения капитала УК». «Вероятно, сделка носила характер консолидации или реструктуризации», — пояснил эксперт.

Чем интересен «Бифорком тек»

«Бифорком» — это сильнейший производитель коммутационного оборудования для дата-центров в России, заявил CNews заместитель генерального директора по сетевому оборудованию Fplus Артем Федосеев.

По его словам, продолжительное время компания была единственной, кто мог такие устройства производить и поставлять.

«Многие отечественные вендоры, когда начинали делать подобного рода устройства, отталкивались от их модельного ряда, чтобы выпускать устройства, которых у них еще нет. Например, Fplus сразу разрабатывал самые высокоскоростные коммутаторы для дата-центров, так как всю нижнюю линейку уже производил «Бифорком». Сейчас, конечно, компании приходится конкурировать с другими игроками, но за ними все равно сохраняется существенная доля рынка как минимум как флагмана отечественного сегмента таких решений, с ними сравнивают продукты других вендоров. Вхождение ЗПИФ в капитал - хорошая новость, так как крупный инвестор поможет сделать следующий шаг в своем развитии», — пояснил Артем Федосеев.

«Бифорком тек» является заметным игроком в сегменте телекоммуникационного оборудования и оборудования для ЦОД, входит в реестр ТОРП, что дает преимущества в тендерах, согласна Анна Васильева, руководитель проектов компании Strategy Partners.

При этом отрасль производителей оборудования для операторов связи и ЦОД интересна в целом, считают эксперты.

По словам продакт-менеджера УК «Финам Менеджмент» Игоря Шеллера, у сегмента устойчивый спрос: идет импортозамещение, выросли требования к критической информационной инфраструктуре, строятся новые дата-центры.

Если после 2022 г. главным драйвером спроса выступала необходимость импортозамещения, то сейчас к ней добавляются естественное устаревание ранее установленного оборудования и рост потребления ресурсов, добавляет Никита Цаплин. «К примеру, развитие ИИ-кластеров требует не только огромного количества графических ускорителей, но и принципиально иного уровня производительности сетевой инфраструктуры», – добавляет эксперт.



Но риски тоже высокие, полагает Игорь Шеллер. «Российские компании зависят от поставок компонентов и от инвестиционных бюджетов крупных заказчиков, а при высокой ключевой ставке эти бюджеты сокращаются», — пояснил эксперт. Но рост объективной потребности в оборудовании не всегда означает рост продаж: высокая стоимость заемного финансирования, ограниченность инвестиционных бюджетов заказчиков и конкуренция с китайскими производителями могут сдерживать развитие рынка, добавляет Никита Цаплин.



ЗПИФ пришли и в Wildberries

В ноябре 2026 г., как писал «Коммерсант», два ЗПИФ вошли в капитал головной компании крупнейшего российского маркетплейса Wildberries — ООО «РВБ».

Эксперты не исключают, что это первый шаг подготовки к сделке с ВТБ, который войдет в финтех-сервисы группы.

Новыми совладельцами стали закрытые паевые фонды (ЗПИФ) «Томь» под управлением АО «ГФТ ПИФ» и «Гало» под управлением ООО УК «Эмрис». В РВБ сообщили изданию, что группой приняты решения по оптимизации текущих активов в России и странах присутствия и новой концепции распределения ответственности и состава учредителей. Участие ООО «Вайлдберриз» Татьяны Ким 19 ноября 2026 г. снизилось с 65% до 45%, ООО «Стинн» структур Роберта Мирзояна — с 35% до 25%. В настоящее время владельцы скрыты.

Директор практики «Корпоративные финансы» консалтинговой компании Strategy Partners Михаил Жиганов не исключил, что приход фондов может быть связан с формированием более удобной корпоративной структуры для потенциальной сделки с ВТБ в РВБ.

Денис Дегтярь считает, что когда речь идет о крупных частных компаниях, инвесторы все чаще выбирают формат фонда, а не прямое владение долей.

«Если нынешний налоговый и регуляторный режим для фондов сохранится, а я надеюсь, что так и будет, ЗПИФ вполне могут потеснить по популярности многие привычные инструменты владения бизнесом и активами», — заключил эксперт.