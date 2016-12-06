TP-Link представила в России наружную точку доступа для СМБ

Компания TP-Link, поставщик беспроводных сетевых устройств, начала продажу в России EAP110-Outdoor — наружных точек доступа для малого и среднего бизнеса для создания Wi-Fi-сетей на улице или в холодных помещениях. EAP110-Outdoor пополнила линейку беспроводных устройств для бизнеса Auranet. Устройство расширяет сеть или служит для самостоятельного применения вне помещений или в местах с низким температурным режимом, сообщили CNews в TP-Link. Новинка работает в температурном диапазоне от -30°C ~ до + 65°C.

EAP110-Outdoor просто разместить на стене или мачте благодаря дизайну корпуса, который спроектирован для использования в любых погодных условиях, имеет защиту от статического разряда до 15 кВ, грозозащиту до 6 кВ.

Удобство в управлении обеспечивает бесплатное программное обеспечение — контроллер, позволяющий управлять до 500 точками доступа. Устройство осуществляет работу на скорости до 300 Мбит/с благодаря 2x2 MIMO.

По информации TP-Link, среди особенностей решения: скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с; поддержка пассивного PoE для удобной подачи питания; портал аутентификации гостей в сети Wi-Fi; ограничение скорости по SSID для ограничения пропускной способности клиентов; балансировка нагрузки (обеспечивает быструю скорость для большинства пользователей в загруженной сети предприятия); контроль доступа (позволяет запрещать или разрешать клиентам доступ к выбранному сегменту сети); график перезагрузки (позволяет всем точкам доступа автоматически перезагружаться в выбранное время); шифрование WPA/WPA2-enterprise, аутентификация 802.1X или через RADIUS-сервер, а также обнаружение несанкционированных точек доступа (обеспечивают безопасность среды WLAN); multi-SSID позволяет разделять беспроводную сеть для различных пользователей; множество рабочих режимов, включая управляемую точку доступа и отдельную точку доступа (подходят для различных условий применения); внешние съемные всенаправленные антенны.



EAP110-Outdoor

На EAP110-Outdoor предоставляется гарантия сроком на 3 года. Обеспечивается русскоязычная техническая поддержка. Обслуживание осуществляют более 100 сервисных центров на территории России.

Точки EAP110-Outdoor поступили в продажу 5 декабря 2016 г. по рекомендованной цене p4579,90 и доступны для отгрузки через интеграторов, реселлеров и официальных дистрибьюторов компании TP-Link.