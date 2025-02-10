Европа пошла войной на популярные VPN

Правообладатели во Франции, в частности, национальная профессиональная лига LFP и эфирный телеканл Canal+, расситывают через суд обязать VPN-сервисы пресекать попытки пользователей получить доступ к пиратскому контенту в интернете. Нынешняя система блокировки пиратских ресурсов на уровне интернет-провайдеров владельцев аавторских прав на трансляцию ряда спортивных событий устраивает не полностью.

Французские борцы с пиратством взялись за VPN

Правообладатели намерены добиться более эффективных блокировок интернет-ресурсов, распространяющих пиратский контент во Франции, пишет TorrentFreak.

По сообщению l’Informé, французский эфирный телеканал Canal+ (входит в медиахолдинг Groupe Canal+) и Профессиональная футбольная лига (Ligue de Football Professionnel; LFP) обратились в суд с требованием принудить ряд крупных поставщиков услуг частных виртуальных сетей (VPN) к блокировке интернет-ресурсов, обеспечивающих клиентам незаконный с их точки зрения доступ к материалам, защищенным авторским правом. Эти структуры владеют правами на показ ряда спортивных мероприятий, в частности, матчей нескольких крупнейших европейских футбольных лиг. В качестве ответчиков по иску фигурируют такие сервисы как NordVPN, Cyberghost, ProtonVPN, а также ExpressVPN и Surfshark.

В исковом заявлении, составленном LFP, упомянуто около десятка сайтов и онлайн-сервисов, блокировки которых хотелось бы добиться лиге. Среди них Popcorn IPTV, Net IPTV, Facto IPTV, Movie Live IPTV, DINO TV, WhishlPTV. Список Canal+ включает boxtv60.com, fmytv.com, lshunter.net, antenasports.ru, rojadirectahdenvivo.com. Некоторые из них уже являются заблокированными во Франции на основании более ранних судебных решений.

Unsplash - Amy Syiek Правообладатели во Франции хотят обязать VPN-сервисы пресекать попытки пользователей получить доступ к пиратскому контенту

Юристы, представляющие интересы правообладателей, доказывая свою правоту, опираются на статью 333-10 Спортивного кодекса Франции. Она позволяет правообладателям требовать принятия «всех пропорциональных нарушению мер» против субъектов права, допускающих нарушения авторского права в сфере спорта, которые «могут способствовать устранению» этих нарушений, отмечает TorrentFreak. На эту статью представители индустрии уже ссылались ранее в рамках иных разбирательств.

Организация VPN Trust Initiative (VTI), представляющая интересы ExpressVPN, NordVPN и Surfshark, после появления в Сети сведений о новых целях борцов с пиратством, опубликовала заявление, касающееся инициативы, на своем официальном сайте.

«Хотя члены VTI однозначно выступают против неправомерного использования VPN в противозаконных целях, этот шаг не только перекладывает вину, но и грозит подорвать кибербезопасность, конфиденциальность и цифровую свободу миллионов жителей Франции», – говорится в нем.

Закручивание гаек продолжается

Во Франции блокировка пиратских ресурсов по инициативе правообладателя при наличии судебного решения на уровне телеком-операторов осуществляется достаточно давно. На первых порах провайдер услуг просто ограничивал доступ к сайту по IP-адресу. Данный способ хоть и усложнил жизнь потребителям пиратского контента, но не позволил полностью искоренить интернет-пиратство во Франции как явление, что не устраивало правообладателей.

В декабре 2023 г. Canal+ через суд добился блокировки популярных в стране пиратских сервисов Footybite и Streamcheck на уровне DNS-сервисов интернет-провайдеров. Согласно данным Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (ARCOM) по итогам 2022 г. данный метод продемонстрировал прекрасные результаты – аудитория зрителей пиратских трансляций спортивных мероприятий сократилась на 41% в сравнении с 2021 г., с 2,8 млн интернет-пользователей до 1,6 млн в среднем.

Тем не менее и этого правообладателям оказалось мало – в арсенале любителей пиратского видео оставался такой нехитрый инструмент как сторонние DNS-резолверы, которые, например, предлагают Google, Cloudflare, Cisco, Quad9.

Уже в июне 2024 г. Парижский суд впервые вынес вердикт в пользу Canal+, согласно которому провайдеры DNS стали обязаны обеспечивать ограничение доступа к 117 доменным именам, ассоциированных с пиратскими спортивными стримингами. Это решение суда вызвало шквал критики со стороны затронутых им крупных технологических компаний – преимущественно из США. Сервис OpenDNS (принадлежит Cisco) отказался вводить механизм черных списков доменов и объявил о прекращении работы на территории Франции.

Во Франции с пиратскими трансляциями также помогает бороться мессенджер Telegram.

Давняя неприязнь

Владельцы авторских прав на мультимедийный контент во всем мире видят угрозу в VPN-сервисах. Одна из причин – применение таких сервисов для обхода настроенных геоограничений – ограничений доступа к онлайн-контенту на основе географического расположения пользователя. Многие крупные VPN-сервисы не только не препятствуют реализации такого сценария использования, но и выстраивают вокруг него целые рекламные кампании, превращая в «фишку». Еще один способ применения подобных сервисов – шифрование трафика для сокрытия от интернет-провайдера факта скачивания из Сети пиратских видео, музыка, игр, книг и прочих развлекательных материалов по p2p-протоколу BitTorrent

Некоторые VPN-сервисы идут на уступки правообладателям и помогают в борьбе с распространением пиратского контента. Так, в марте 2023 г. TorGuard начал блокировку трафика BitTorrent на своих американских серверах, отказавшись от сражения с юристами правообладателей в суде. Для этого он задействовал межсетевой экран, а в дальнейшем он планировал применять и другие механизмы блокировки.