«Мегафон» улучшил связь в 15 районах Воронежской области

«Мегафон» объявил о том, что в рамках осенней технической кампании произведено усиление 2G/3G-покрытия сети в 15 районах Воронежской области: Россошанском, Верхнехавском, Кантемировском, Новоусманском, Лискинском, Семилукском, Грибановском, Каширском, Богучарском, Верхнехавском и других. Как рассказали CNews в компании, в результате запуска новых объектов связи улучшены качественные характеристики голосовой связи и скорости мобильного интернета до 28 Мбит/с. Новые мобильные возможности уже доступны жителям 25 малых населённых пунктов региона, среди которых посёлок Латная и сёла: Морозовка, Углянец, Ямное, Каширское, Орлово, Митрофановка, Добрино, Радченское, Галиевка, Подколодновка, Дьяченково, Лискинское и т.д.

Технические специалисты «Мегафона» модернизировали и увеличили пропускную способность наиболее востребованных объектов связи в крупных райцентрах региона. Новые скоростные возможности 3G-сетей уже оценили жители городов Калач, Россошь, Нововоронеж, Новохоперск, Бутурлиновка, Богучар, а также сёл Верхняя Хава, Верхний Мамон, Лосево и других.

«С начала года «Мегафон» реализует в области крупную техническую программу по расширению географии покрытия и модернизации 2G/3G-станций. Мы значительно улучшили качество мобильных услуг не только для жителей крупных городов региона, но и сотен тысяч сельских жителей, большинство из которых впервые получили доступ к интернет-сервису, – сказал Олег Залукаев, директор Воронежского отделения компании «Мегафон». – К примеру, мы первыми из операторов связи запустили 3G-интернет для более чем 2000 жителей совхоза Новоусманский и села Левая Россошь. Для многих из них – это новый комфорт общения и качества жизни».

До конца текущего года «Мегафон» планирует завершить технические работы по введению в эксплуатацию и модернизации объектов связи компании ещё в десятках населённых пунктов в Ольховатском, Петропавловском, Новохоперском, Новоусманском, Россошанском, Воробьевском и Верхнемамонском районах Воронежской области.