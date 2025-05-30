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Власти запускают проект по борьбе с кибермошенниками в России

Правительство России 4 июня 2025 г. запускает пилотный проект для борьбы с кибермошенниками. Он предполагает оперативный обмен информацией между банками, операторами связи и государственными органами.

Старт пилотного проекта

Правительство России 4 июня 2025 г. запустит пилотный проект по оперативному взаимодействию для борьбы с кибермошенниками, об этом сообщается на странице кабмина в соцсетях. Он предполагает оперативный обмен информацией между банками, операторами связи и государственными органами.

«Распоряжение об этом подписано. Цель пилотного проекта — это создать эффективный механизм взаимодействия различных государственных и негосударственных структур и наладить обмен информацией между ними для предотвращения преступлений с использованием информационных и коммуникационных технологий», — сообщает пресс-служба кабмина.

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Wikipedia
Власти в России запускают пилотный проект по борьбе госорганов и банков с кибермошенничеством

Обмен информацией будет идти на базе создаваемой государственной информационной системы. Во время пилотного проекта ее апробируют. Планируется определить категории данных, которые нужны для эффективной борьбы с киберпреступлениями, установить унифицированные форматы, достичь автоматизации в обмене данными. Как добавили в правительстве ТАСС, предстоит выработать превентивные меры по борьбе с мошенниками, использующими цифровые каналы связи.

Планируется, что пилотный проект продлится до марта 2026 г. В правительстве ожидают, что его выполнение позволит лучше защитить россиян от мошенников и усилит безопасность в интернете.

Участники проекта

Участниками пилотного проекта со стороны государства станут Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Центральный банк (Центробанк), Генеральная прокуратура (Генпрокуратура) и Следственный комитет (СК). Также в число участников войдут крупнейшие российские банки, операторы связи и АО «Национальная система платежных карт».

Защита граждан от мошенников

На территории России 1 июня 2025 г. начнет действовать новый закон о мошенниках. Его положения направлены на защиту данных и средств граждан страны. О сущности закона рассказал РИА «Новости» руководитель центра правопорядка по Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист напомнил, что банки начнут проверять «подозрительное снятие наличных». Теперь кредитные организации обяжут выявлять признаки выдачи средств без добровольного согласия. Закон также, дополнил юрист, позволит выбрать близкого человека в качестве уполномоченного лица. Такой человек сможет подтвердить совершение операции по переводу средств. Это также позволит избавить граждан от нежелательных махинаций.

«В случае выявления попытки такой выдачи банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тыс. руб. в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах», — подытожил Хаминский.

Рекордные кражи

В январе 2025 г. телефонные мошенники установили рекорд по выманиванию средств у россиян — в этот раз жертва отдала злоумышленникам 350 млн руб. и $800 тыс. Сумму кражи раскрыл полковник полиции в отставке, член Общественного экспертного совета МВД Алексей Трифонов в Telegram-канале.

«Потерпевшей является экс-помощница бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова, бывшая глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова», — написал Трифонов, ссылаясь на собственные источники.

Другая потерпевшая — это россиянка в возрасте 71 года, сняла такую сумму в одном из крупных российских банков. Сотрудники финансовой организации несколько дней отговаривали ее снимать деньги, но препятствовать владелице в получении средств не могли.

В I квартале 2025 г. мошенники похитили у клиентов банков почти 6,9 млрд руб., что практически соответствует среднему показателю потерь за последние IV квартала. Об этом сообщается 16 мая на странице Центробанка России в соцсетях. При этом, по данным регулятора, в январе-марте 2025 г. банки предотвратили 43,8 млн попыток мошенников похитить деньги у клиентов.

Как уточнили сотрудники Центробанка России, больше всего денег кибермошенники похитили через каналы дистанционного банковского обслуживания, например онлайн-банкинг и переводы. Одним из способов такого хищения было заражение мобильных устройств пользователей вредоносными программами. Центробанк инициировал блокировку 19,8 тыс. телефонных номеров преступников, а также 7,1 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

Антон Денисенко

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