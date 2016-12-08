«Акадо Телеком» представит совместный с AMEDIA TV пакет цифровых каналов

«Акадо Телеком» объявил о том, что он первым на рынке телевизионных услуг представит совместный с компанией AMEDIA TV проект – объединенный ТВ-пакет цифровых каналов. Как рассказали CNews в компании, в состав нового пакета оператора «ТВ-Звезды Premium AMEDIA» вошли телеканалы разной тематики трех базовых пакетов «Акадо Телеком» («ТВ-Звезды», «ТВ-Звезды HD» и «ТВ-Звезды Premium») и каналы премиального пакета «AMEDIA Premium» (AMEDIA Premium, AMEDIA Hit, A1 и A2) - всего 148 каналов в цифровом качестве и формате HD.

Стоимость подключения нового пакета составляет 590 руб/месяц. Подписчиков пакета ждет бонус от AMEDIA TV – бесплатный доступ к онлайн-сервису «Амедиатека»: это более 150 сериалов, художественные и документальные фильмы, новые российские сериалы, концерты мировых звезд, стендап-шоу и многое другое.

Каналы пакета AMEDIA Premium представляют лучшие сериалы от ведущих телеканалов и студий мира: AMEDIA Premium – премьеры одновременно со всем миром, AMEDIA Hit – мировые хиты. В пакет вошли два обновленных канала: A1 – для мужской аудитории и A2 – для женской аудитории. На каналах представлена коллекция художественных и документальных фильмов, которая постоянно пополняется.

«Мы сформировали новый ТВ пакет в целях привлечения интереса абонентов к цифровому телевидению и продвижения нашего нового пакетирования. Оно основано не на объединении каналов по тематическому принципу, а, напротив, на объединении разных каналов. Как показывает наш опыт, зрителям такой формат нравится. В пакет «ТВ-Звезды Premium AMEDIA» вошли каналы высокого качества для взрослых и детей, для любителей спорта, кино, музыки и развлечений – каждый найдет контент на свой вкус. Надеюсь, наши абоненты оценят все преимущества нового пакета, в том числе его выгодную стоимость», - сказала начальник отдела закупок контента «Акадо Телеком» Елена Фриауф.

Приобрести «ТВ-Звезды Premium AMEDIA» с 9 декабря 2016 г. смогут абоненты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сегодня в цифровой кабельной сети «Акадо Телеком» представлен 251 канал, из них 61 канал в формате высокой четкости – это почти в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом.