Китай запустил в производство квантовый радар для отслеживания самолетов-невидимок

Китай запускает массовое производство квантового детектора, способного улавливать единичные фотоны. Он необходим для создания квантовых коммуникационных сетей. Но это в будущем. А в настоящем такой радар нужен для обнаружения самолетов-невидимок, таких как американские F-117 или F-22.



Массовое производство «ловцов фотонов»

Китай объявил о начале массового производства первого в мире квантового однофотонного детектора с четырьмя каналами, пишет South China Morning Post.

Прибор разработан в Центре исследований квантовой информационной инженерии (Quantum Information Engineering Technology Research Centre) в китайской провинции Аньхой.

Он получил название «Ловец фотонов» (Photon catcher), так как способен обнаружить самую маленькую единицу энергии — отдельный фотон, что важно для развития передовых технологий связи.

Применение для квантовых коммуникаций

Важная сфера применения радара — новые способы коммуникации. Он необходим для создания таких проектов, как квантовые коммуникационные сети.

Wikipedia Китай начинает массово производить радары, способные обнаруживать американские самолеты -невидимки - такие, как F-117

Квантовая коммуникация использует свет на уровне отдельных фотонов для передачи закодированной квантовой информации, например, ключей шифрования в квантовой системе распределения ключей. Благодаря законам физики, данные, передаваемые таким способом, гарантированно остаются в безопасности. Для передачи информации на высоких скоростях требуется детектор отдельных фотонов, способный не только быстро обнаруживать фотоны, но и точно измерять время их прибытия.

У американцев тоже есть похожие разработки. В начале 2023 г. Science and Technology Daily писал о создании такого детектора исследователями из Лаборатории реактивного движения NASA в рамках программы развития новой технологии квантовой связи между космосом и Землей, которая в будущем позволит обмениваться квантовой информацией на межконтинентальных расстояниях.

Ловец самолетов-невидимок

Улавливатель фотонов необходим также и в современной оборонной промышленности, так как делает возможным отслеживание самолетов-невидимок, например, американского F-22. Этот планер используют специальные покрытия и конструкцию для поглощения или отклонения радиоволн, делая их «невидимыми» для традиционных радаров.

Квантовый радар может выявлять такие самолеты, анализируя состояние одиночных фотонов, отраженных от цели, и даже определять излучаемые ими ложные сигналы. При этом его самого трудно обнаружить, что обеспечивает его большую надежность при использовании в оборонных целях.

Это может стать значительным преимуществом китайских военных. В сентябре 2024 г. CNews писал, что ученые из Поднебесной научились обнаруживать самолеты-невидимки, используя помехи в американской спутниковой сети Starlink. Идея заключается в том, что когда самолет проходит между спутником и антенной, расположенной на земле, он может рассеивать электромагнитные волны спутника, которые могут быть пойманы наземными радарами для идентификации целей.