«Мегафон» расширил зону действия сети 4G в Татарстане

«Мегафон» объявил о расширении зоны действия сети 4G в Казани, Пестречинском районе, Зеленодольске и Осиново. Как рассказали CNews в компании, еще больше абонентов оператора смогут выходить в интернет с мобильных устройств на средней скорости 20 Мбит/с.

Расширение действия сети четвертого поколения производится в первую очередь там, где скоростной мобильный интернет особенно востребован абонентами «Мегафона». В Казани дополнительные базовые станции 4G установлены в Московском районе на ул. Шамиля Усманова – здесь находятся рынок и крупный жилой массив. В Кировском районе – на улице Залесной, где расположен частный сектор и оживленная междугородняя магистраль. В пригородах часто ограничен выбор интернет-провайдеров, как, например, в д. Куюки Пестречинского района. Теперь жители этой деревни могут использовать для работы, учебы и развлечений скоростной мобильный интернет от «Мегафона».

«Как пользователь могу заверить: 4G – это совершенно другие ощущения от скорости и удобства работы всех интернет-сервисов. Причем любые ресурсы Сети доступны в зоне действия 4G и на автотрассах, и в любимых местах отдыха за городом – словом, там, где часто бывает большое количество наших абонентов. Развивая сеть, мы стремимся к тому, чтобы равные возможности при использовании современных услуг связи получили все жители региона», – сказал руководитель бизнеса на массовом рынке компании «Мегафон» в Татарстане Наталья Сущенко.