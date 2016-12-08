Система Fort Monitor внедрена в автопарке завода минеральной воды «Волжанка»

Fort Telecom объявил о подключении 160 транспортных средств компании «Волжанка» к программной платформе Fort Monitor. Как рассказали CNews в компании, основной сферой деятельности «Волжанки» является бутилирование ундоровской природной минеральной воды, а также производство питьевой воды высшей категории качества и безалкогольных напитков.

Для контроля за автопарком подразделений руководство в «Волжанке» решили установить систему мониторинга транспорта Fort Monitor. Компания использует систему мониторинга уже на протяжении 4 лет, подключая к ней новые транспортные средства.

Платформа Fort Monitor позволяет получать информацию о перемещениях служебного транспорта в режиме онлайн и контролировать трудовую дисциплину водительского состава. Кроме того, система дает возможность строить бухгалтерские отчеты основываясь не на нормативных рекомендациях о расходе горюче-смазочных материалов, а на реальных данных, что позволяет оптимизировать расходы на топливо и обслуживание транспорта.

«Услугами сервиса Fort Monitor на протяжении 4 лет пользуются все подразделения группы компаний «Волжанка». Для нас основными достоинствами системы являются интуитивная легкость в ее освоении, отсутствие технических сбоев, а также наличие множества дополнительных опций, позволяющих выстроить работу комплексно и с максимальной эффективностью», — отметил менеджер по связям с общественностью УЗМВ «Волжанка» Иван Владимирович Баранов.