CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

В подмосковной Дубне на заводе компании Yadro начало работать первое отечественное серийное производство базовых станций. Предприятие осуществляет полный цикл производства и планирует к 2030 г. закрыть 75% потребности российского рынка.

Запуск отечественного производства БС

В России запущено первое серийное производство отечественных базовых станций (БС) операторского класса, сообщили CNews представители заместителя Председателя российского Правительства — руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

Отечественное оборудование, адаптированное под различные сценарии эксплуатации (от крупных городов до удаленных территорий), будет выпускать завод полного цикла компании Yadro в Дубне.

В процессе разработки осуществлялось взаимодействие с операторами связи и были учтены их требования, например, поддержка современных мировых стандартов связи — LTE и технологии 5G, которую можно будет активировать за счет обновления ПО, без замены аппаратной части. Уже до конца 2025 г. «Билайн», «Мегафон» и Т2 получат 3 тыс. станций.

so6_700.jpg
Комитет цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания
Разработка БС в Yadro велась во взаимодействии с операторами связи и с учетом их требований

БС — это ключевое оборудование для обеспечения мобильной связи и интернета, они связывают телефоны, планшеты абонентов с магистральной сетью операторов, принимая сигнал от устройства, передавая его в сеть оператора и обратно.

Планы импортозамещения

До 2030 г. в России, согласно национальному проекту «Экономика данных», необходимо произвести и установить 75 тыс. БС. План Yadro — поставить к этому сроку 55 тыс. БС, то есть 75% потребности рынка.

«Это важнейший шаг к технологическому суверенитету страны», — сказал Григоренко. Ранее БС поставлялись из-за рубежа. Это означает, что доступ к интернету в стране зависел от того, будет ли поставлена БС и какого она будет качества, отметил заместителя председателя российского Правительства.

Основными поставщиками телеком-оборудования в Россию до 2022 г. были финская Nokia, китайская Huawei и шведская Ericsson. С 2028 г. российским операторам будет запрещено использовать иностранное оборудование для строительства своих сетей.

Завод в Дубне

О начале активной фазы строительства в подмосковной Дубне масштабного завода российской группы компаний, занимающейся разработкой и выпуском вычислительной техники под брендом Yadro (центральное юрлицо — ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг») стало известно в ноябре 2021 г. Предварительный объем инвестиций в проект был заложен на уровне свыше 5 млрд руб.

Наладить серийное производство базовых станций компании удалось за три года. Это рекордно короткий срок. До этого самый быстрый запуск современного телекоммуникационного оборудования был осуществлен в Китае, где на весь цикл от разработки до производства ушло 10 лет.

Производство полного цикла включает производство печатных плат, монтаж печатных плат, конвейерная сборка продуктов (серверов, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования), автоматизированное тестирование.

Первая базовая станция Yadro уже введена в эксплуатацию в Ленинградской области (в сети «Билайн»). Еще в 2022 г. операторами связи с Yadro, как сообщал CNews, были заключены форвардные контракты на десятки миллиардов рублей.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Власти впервые выделили ИИ в качестве угрозы кибербезопасности

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

В России создадут озеро данных о мошенниках

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще