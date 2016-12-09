«Скаут» представил новый инструмент для сокращения аварий в коммерческих автопарках

«Скаут» объявил о появлении нового вида аналитических отчетов в системе спутникового мониторинга «Скаут» для контроля режимов труда и отдыха водителей. Как рассказали CNews в компании, в отчетах применяется рейтинговая система оценки сотрудников, с помощью которой руководители компаний могут видеть, как водители соблюдают РТиО, анализировать собственную работу с персоналом, заранее пресекать нарушения нормативов рабочего времени и риск возникновения аварийных ситуаций.

Рейтинговая система оценки – это проверенный инструмент воспитания в водителях ответственного отношения: к своей безопасности, к другим участникам дорожного движения и к имуществу компании. Многие пользователи системы «Скаут» применяют отчеты с рейтингами для оценки и улучшения стиля вождения сотрудников. Для максимального сокращения аварий в коммерческих автопарках мало контролировать только манеру езды. Не менее важно следить за режимами работы водителей, так как усталость за рулем может привести к очень тяжким последствиям. Поэтому команда «Скаут» дополнила отчеты о соблюдении режимов труда и отдыха рейтинговой системой. С их помощью клиенты могут еще эффективнее пресекать ДТП с участием своего транспорта и персонала.

Новые отчеты РТиО с рейтинговой системой доступны всем заказчикам системы «Скаут», независимо от того, какой вариант решения для спутникового мониторинга внедрен в компании. На основе информации, получаемой от ГЛОНАСС/GPS-трекеров или тахографов, в отчетах суммируются показатели соблюдения РТиО, а каждому водителю дается средневзвешенная рейтинговая оценка. В соответствии с ней они распределяются по зонам риска. В красной зоне оказываются водители с низким показателем, в желтой – со средним. В зеленой – те, кто лучше других соблюдает режимы труда и отдыха.

Объективные и наглядные отчеты с рейтингами помогают руководителю сразу понять, кто из водителей не соблюдает РТиО и должен исправиться. И определить тех водителей, которые заслуживают поощрения, являясь примером для других. Таким образом, рейтинговая система может использоваться в качестве инструмента мотивации. Сам же руководитель с помощью такого отчета понимает, насколько хорошо организовано планирование работы и в чём следует улучшить свою работу. Ведь соблюдение водителями труда и отдыха, в отличие от стиля вождения, не всегда зависит от водителей.

«Новый инструмент для сокращения аварий наша команда разработала, следуя пожеланиям клиентов. Особенно тех компаний, которые владеют крупными автопарками. Когда счет идет на сотни, а то и на тысячи транспортных средств, необходимо успевать обрабатывать большие массивы информации. Рейтинговая система позволяет сразу оценивать группы сотрудников, сравнивать их показатели и повышать качество управления автопарком, фокусируя внимание на действительно важных вещах. Реальная польза такого подхода была уже не раз доказана на примере клиентов, у которых внедрено наше решение "Безопасное вождение"», – сказал Дмитрий Исаев, менеджер продуктов «Скаут».