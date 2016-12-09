«Телфин» начал продажу телефонных номеров Омска

Российский телеком-провайдер «Телфин» объявил о старте продаж телефонных номеров города Омска. Таким образом, компания расширяет список городских номеров, доступных для подключения.

Как рассказали CNews в «Телфине», в этом году продажи региональных номеров растут. Так, в ноябре 2016 г. количество подключенных номеров Саратова увеличилось вдвое по сравнению с ноябрем 2015 г., число номеров Ростова-на-Дону — на 40%, Челябинска — на 23%. Такие данные подтверждают, что региональные компании проявляют интерес к современным технологиям связи и готовы их использовать для решения бизнес-задач, подчеркнули в компании.

Омск, как второй по величине город в Сибири и восьмой в России, а также площадка для проведения международных экономических конференций, вызывает интерес у российского бизнеса. С декабря 2016 г. в данном регионе можно открыть виртуальное представительство за p450 в месяц, отметили в «Телфине».

«Подключение виртуальных номеров помогает компаниям развиваться, расширять рынок сбыта. Облачные сервисы делают предприятие независимым от адреса. Для начала работы в новом регионе не нужно выезжать из своего города, вкладываться в аренду офиса, оплачивать и тратить время на длительные дорогостоящие командировки. Мы подключаем номер максимум на следующий день после заявки. Несколько часов — и можно принимать звонки от первых клиентов», — заявил Денис Юдин, директор по маркетингу и продажам компании «Телфин».