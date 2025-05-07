«Яндекс Такси», «Ситимобил», СБП предупредили москвичей о сбоях в работе из-за проблем со связью

С 7 по 9 мая 2025 г. в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и сотовой связи. Такие меры будут действовать в период подготовки и проведения в столице праздничных мероприятий. Сотрудники операторов связи, банков и такси предупредили жителей столицы о сбоях в своих приложениях из-за проблем со связью.

Безопасность в приоритете

Связь в Москве будет работать с перебоями с 7 по 9 мая 2025 г., сообщает пресс-служба мэра Москвы. Также будут действовать и другие ограничения.

На официальном сайте мэра Москвы также появилась информация, что по случаю празднования восьмидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне в столице ожидают многочисленные иностранные делегации на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в Москве будут введены ограничения на проезд транспорта. Там также предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета. «Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы. Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам», — отметили в пресс-службе. Кроме того, с 7 по 9 мая на некоторых столичных улицах временно ограничат движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов.

5 мая 2025 г. в работе сотовых операторов — Т2, МТС, «Мегафона» и «Билайна» — наблюдались проблемы, как ранее CNews писал, большая часть жалоб на перебои поступала из Москвы. В пресс-службах операторов заявили, что связь не работает по независящим от них причинам. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в тот же день оповестила москвичей, что проблемы со связью вызваны обеспечением безопасности праздничных мероприятий. Позже РСЧС разослала сообщения о том, что ограничения связи и работы интернета также возможны 7–9 мая.

Ограничения работы сервисов

Сотрудники сервиса «Яндекс Такси» и «Ситимобил» сообщили о временных неполадках в работе из-за сбоев мобильной связи в центре столицы. В приложении «Ситимобила» обозначены зоны в центре города, куда временно нельзя вызвать такси. В приложении появилось уведомление: «В этом районе сейчас проблемы со стабильной связью. Сервис может работать некорректно». Со слов представителей «Яндекс Такси», если пропадает связь, пассажиры не могут заказать машину или видят, что поблизости нет водителей. Рекомендуем подождать восстановления связи или воспользоваться общественным транспортом. Поездки, начатые до сбоя, можно завершить как обычно, а после восстановления связи стоит проверить корректность расчета суммы, рекомендовали в ИТ-сервисе.

Представители МТС также предупредили, что 7 мая в отдельных районах Москвы доступ к мобильному интернету может быть временно ограничен. Компания рекомендовала использовать Wi-Fi — с ним все стабильно.

По информации Сбербанка, в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Подмосковье у клиентов могут быть сложности с доступом в приложения банка. В кредитной организации посоветовали пользователям для совершения операций подключиться к Wi-Fi или повторить перевод позднее.

Сотрудники ВТБ сообщили РБК о возможных перебоях в работе приложений банка, а также некоторых банкоматов и POS-терминалов.

По информации пресс-службы Системы быстрых платежей (СБП), могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн.

О будущих проблемах предупреждают и сотрудники ИТ-сервисов по доставке еды и продуктов, а также курьерские доставки.

Главные причины

Ограничения в работе мобильного интернета будут вводить на протяжении всех дней, пока в Москве будут зарубежные чиновники, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие меры задействуют из-за «опасного соседства». «Это не сбои, это ограничения по понятным причинам. Мы хотим, чтобы славный праздник Победы был отмечен на должном уровне»,— объяснил представитель Кремля. Он уточнил, что ограничения могут продлиться до 10 мая включительно. Кремль ждет на параде Победы в столице 29 иностранных лидеров. С некоторыми из них у Президента России Владимира Путина запланированы двусторонние встречи.