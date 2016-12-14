«Дом.ru Бизнес» в партнерстве с «Моим делом» запустил облачную бухгалтерию

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» (бренд «ЭР-Телеком Холдинг» на рынке B2B) в партнерстве с компанией «Мое дело» запустил новый продукт для корпоративных клиентов — облачную бухгалтерию. Благодаря совместной программе при оплате первого года использования сервиса 2 месяца предоставляются в подарок, сообщили CNews в компании «Дом.ru Бизнес».

Облачная бухгалтерия представляет собой автоматизированный сервис для предпринимателей и директоров компаний, позволяющий самостоятельно вести бухгалтерский учет. При этом для использования сервиса не требуется бухгалтерского образования. Основной функционал включает подготовку и отправку отчетов в контролирующие органы, онлайн-консультации по вопросам бухгалтерии, базу из более чем тысячи готовых бланков и договоров, кадровый документооборот и напоминания. За дополнительную плату доступен также сервис проверки контрагентов.

Воспользоваться сервисом можно в любой точке мира, где есть доступ в интернет. При этом вся информация передается по защищенному каналу связи, а сервисы аккредитованы в соответствии со 152 ФЗ «О персональных данных». Защита самого сервиса организована аналогично банковской, указали в «Дом.ru Бизнес». Каждые 15 минут происходит резервное копирование на дополнительные серверы, что обеспечивает сохранность данных. При этом «Мое Дело» несет финансовую ответственность за ущерб, возникший вследствие несоответствия формы отчетности требованиям законодательства РФ, нарушения сроков сдачи отчетности, а также неправильных расчетов и онлайн-консультаций.

«Оптимизация расходов без снижения качества работы актуальна для любого бизнеса, особенно — для среднего и малого, — подчеркнула Елена Венцлавович заместитель генерального директора — директор по b2b «ЭР-Телеком Холдинг». — Переход на облачную бухгалтерию — как раз такой случай. Это решение избавит от забот, связанных с ведением бухгалтерского учёта, и снижает затраты, при этом сопровождение бизнеса ведется на должном уровне».