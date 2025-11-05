Глава Верховного суда поручил ускорить внедрение ИИ в российскую судебную систему

Председатель Верховного суда в ноябре 2025 г. рассказал, что уже поручил ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в работу российских судов. По его мнению, нейронные сети могут использовать для анализа судебной практики, выявления в ней противоречий и недостатков правового регулирования. Тем не менее они никогда не смогут заменить судью, так как окончательное решение, касающееся людских судеб, всегда должно оставаться за человеком.

Внедрение ИТ-технологий

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в ноябре 2025 г. поручил ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работу судов, пишет ТАСС.

«Я уже дал поручение ускорить внедрение ИИ-технологий в судебную деятельность», — сказал Игорь Краснов. Глава Верховного суда также отметил, что технологии должны помочь эффективно проводить анализ судебной практики, чтобы выявлять противоречия и недостатки правового регулирования. Вместе с тем он подчеркнул, что нейронные сети никогда не заменят судью, потому что решение, особенно касающееся людских судеб, всегда должно оставаться за человеком.

Говоря о современных технологиях, господин Краснов отметил, что новые цифровые и информационные технологии (ИТ), такие как блокчейн, смарт-контракты и виртуальные активы, все чаще становятся предметом судебных разбирательств, результаты которых формируют основу будущего нормативного регулирования. Он подчеркнул, что это естественный процесс, поскольку право развивается под влиянием судебной практики: именно в судебных решениях правовые нормы получают конкретное содержание, становясь основой правопорядка и эталоном справедливости.

В интервью ТАСС Краснов также рассказал, что одной из актуальных проблем российской судебной системы остается недостаточный уровень единства правоприменения. По его словам, суды нередко используют противоречивые или прямо противоположные подходы при рассмотрении дел, что ведет к многочисленным пересмотрам актов и подрывает уважение к судебной власти.

Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом и осуществляющим судебную власть посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Верховный Суд осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Занятие должности

Игорь Краснов стал председателем Верховного суда России в сентябре 2025 г., до этого возглавлял Генеральную прокуратуру (Генпрокуратора). Он был единственным претендентом на вакантное место председателя Верховного суда, которое открылось после смерти в июле 2025 г. Ирины Подносовой. Она скончалась после тяжелой болезни в 71 год. Также 24 сентября 2025 г. официально вступил в должность Генпрокураторы Александр Гуцан. Обе кандидатуры были поддержаны Советом Федерации (Совфед), когда в верхней палате парламента стартовала осенняя сессия.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что квалификационный экзамен для судей Краснов сдал на отлично. Впервые с 1948 г. Верховный суд России возглавил прокурор. 5 сентября Краснов говорил, что продолжит поддерживать социально ориентированный бизнес и после назначения на новый пост, однако компании должны быть добросовестными.

Подозреваемые называли Игоря Краснова одной из самых жестких фигур в силовом блоке России, а адвокаты потерпевшей стороны – профессионалом и прекрасным специалистом, который самостоятельно проделал все шаги по карьерной лестнице. По данным средств массовой информации (СМИ), при Игоре Краснове между Верховным судом и прокуратурой возникли разногласия по конфискационным искам, в частности, изъятии в доход государства собственности коррупционеров в 2024 г.

Активнее применять ИИ

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поставил в октябре 2025 г. задачу активнее внедрять ИИ в работу судов. «Аналитические программные комплексы на основе ИИ — вот что является перспективным направлением в развитии судебной системы. Будем активнее внедрять их в работу судов, быстрее выявлять противоречия в судебной практике и реагировать на них», — сказал Краснов.

Председатель Верховного суда назвал одной из приоритетных задач обеспечение независимости судей и беспристрастности судебного разбирательства. «Судья должен помнить о принесенной им присяге, а не ориентироваться на губернаторов, полномочных представителей и федеральных инспекторов. Ни они, ни государственные корпорации, ни представители судебного департамента и органов судейского сообщества не должны оказывать влияние на судей. В своих решениях судья должен опираться исключительно на закон и практику Верховного суда России», — добавил он.

Краснов заявил, что нагрузка на судей — одна из наиболее острых проблем судебной системы. «По моему поручению проведен анализ служебной нагрузки судов, выявлены регионы, которые уже с 2022 г. работают с максимальными показателями. В связи с этим вакантные должности в судах страны будут перераспределены в пределах установленной законом штатной численности», — отметил он. В сентябре 2025 г., отвечая на вопросы сенаторов при рассмотрении его кандидатуры для назначения на должность председателя Верховного суда, Краснов заявлял, что внедрение искусственного интеллекта в работу судов снизит нагрузку на судей и повысит доступ к правосудию.

Судебная статистика

Судебный департамент при Верховном суде России в апреле 2025 г. опубликовал данные о работе федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2024 г. В этот период в суды первой инстанции поступило 651,3 тыс. уголовных дел — это рекордно низкое число. В 2023 г. их было 720,6 тыс., а в 2015 г. — целых 966,4 тыс., таким образом, за десять лет показатель упал на 32,6%.

Аналогичную тенденцию демонстрирует и другая важная цифра, количество обвиняемых лиц, чьи уголовные дела переданы в суд первой инстанции. Этот показатель пересекается с предыдущим, но не равен ему — например, когда по одному уголовному делу проходит несколько человек. В 2024 г. в суды переданы дела в отношении 693,4 тыс. человек, на 9,9% меньше, чем в 2023 г., и на 34% меньше показателя 2015 г.

За 2024 г. суды общей юрисдикции вынесли решения по 659,8 тыс. уголовных дел в отношении 679,4 тыс. человек. В 2023 г. было окончено 727,2 тыс. дел в отношении 750,7 тыс. лиц, а десять лет назад — 962,5 тыс. дел в отношении 1,03 млн человек.

Обвинительные приговоры вынесены 78,69% подсудимых (в 2015 г. этот показатель составил 74,06%). Еще 0,26% подсудимых — 1798 человек — оправданы (десять лет назад таковых было 0,42%).

В 2024 г. суды прекратили дела 18,28% обвиняемых (в 2015 г. — 23,52%), у 1,58% подсудимых дела были возвращены в прокуратуру (в 2015 г. — 0,83%). Для 1,19% обвиняемых суды применили принудительные меры медицинского характера (этот показатель почти не изменился — в 2015 г. он составлял 1,17%).

Суды присяжных в 2024 г. рассмотрели 1219 дел и вынесли 290 оправдательных вердиктов, а это практически каждый четвертый случай. В апелляции были отменены 189 из 290 оправдательных и 63 из 819 обвинительных вердиктов.