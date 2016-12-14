Panasonic представил в России SIP-телефон с видеосвязью

Panasonic объявил о планах вывода на российский рынок своего первого SIP-телефона с видеосвязью Panasonic KX-HDV430 в декабре. Как рассказали CNews в компании, новинка призвана удовлетворить растущую потребность корпоративных заказчиков всех уровней в качественной и доступной связи (теперь и с видео) и дополнить представленную в России линейку SIP-терминалов Panasonic.

Panasonic KX-HDV430 станет флагманом линейки KX-HDV. Новая модель позволит расширить возможности делового общения за счет видеозвонков.

В новый SIP-видеотелефон встроена видеокамера, изображение с которой выводится на крупный цветной сенсорный дисплей (тачскрин) диагональю 4,3 дюйма. Видеокодек H.264 обеспечивает эффективное сжатие видео и гибкость применения в разных сетевых средах. Бизнес-пользователи смогут делать видеозвонки между собой в рамках одной системы, а также организовывать трёхсторонние видеоконференции для более эффективного и приятного общения.

Чистый звук при звонках через интернет обеспечивают функции HD SONIC: полный дуплекс, подавление акустического эха и маскирование потери пакета с медиа-данными в VoIP (PLC) в аппаратной части и на уровне программного обеспечения. Новинка полностью удовлетворяет потребностям операторов связи и подходит для работы с виртуальными АТС благодаря поддержке платформы BroadSoft и совместимости с программным обеспечением Digium и Asterisk.

Panasonic KX-HDV430

Телефон KX-HDV430 в отличие от других моделей серии KX-HDV поддерживает до шестнадцати SIP-линий. Он оснащен двумя гигабитными портами с поддержкой PoE, а также механизмом электронного управления трубкой (EHS) и встроенным Bluetooth.

На ЖК-дисплее можно настроить доступ к 24 различным номерам или функциям одном касанием. Количество кнопок прямого доступа может быть расширенно простым подключением к телефону дополнительно модуля (консоли) KX-HDV20, состоящего еще из 40 программированных кнопок линий/функций. Одновременно к телефону KX-HDV430 можно подключить до пяти консолей. Новая модель KX-HDV430 поддерживает конфигурирование и управление системой через Web-интерфейс, что во многом облегчает и упрощает настройку телефона.

Отдельно стоит отметить наличие русского языка на дисплеях всех телефонов серии - для максимальной удобства пользователей.

Модель будет представлена в двух цветовых вариантах - классическом черном и белом. Перед началом продаж новинка прошла успешное тестирование специалистами компании Panasonic и ее российскими партнерами, подтвердив высокую надежность и качество работы в реальных условиях.

Рекомендованная розничная цена KX-HDV430 составляет 19 тыс. руб.