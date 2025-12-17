Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих

Российские власти в декабре 2025 г. прорабатывают вопрос ограничения доступа к сведениям о производителях беспилотных систем и их комплектующих в едином государственном реестре юридических лиц. Как отмечают эксперты, это нужно для безопасности, ведь в связи с проведением специальной военной операции России на Украине уже неоднократно имели место случаи покушения на представителей руководства компаний, занятых в сфере разработки и производства российских дронов.

Скрыть данные в реестре

Доступ к сведениям из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о производителях дронов могут закрыть, пишут «Ведомости». Это вряд ли принципиально скажется на бизнесе, но повысит его безопасность.

В декабре 2025 г. власти начали прорабатывать вопрос ограничения доступа к сведениям о производителях беспилотных систем в едином ЕГРЮЛ. О том, что такой вопрос рассматривается Министерством промышленности и торговли (Минпромторг) России, «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к ведомству. По словам одного из них, обсуждается вопрос принятия таких мер в отношении производителей не только беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но производителей их комплектующих. В какой же стадии обсуждение данного вопроса 17 декабря, источники не уточнили.

ЕГРЮЛ содержит информацию на каждую организацию: дату создания, учредителей, адрес, уставный капитал, виды деятельности, историю изменения сведений в ЕГРЮЛ, сведения о предстоящем исключении из реестра и другие данные о бизнесе. Реестр ведется по федеральному закону (ФЗ) №129 от 8 августа 2001 г. Но Минпромторг может инициировать изменения в постановление правительства от 6 июня 2019 г. №729. Оно определяет случаи, в которых доступ к содержащимся в реестре сведениям или документам, содержащим эти сведения, может быть ограничен. В таких случаях при поиске информации о юридическом лице в базе ЕГРЮЛ выходит уведомление: доступ к сведениям ограничен по ФЗ-129 от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Zala Aero Власти в России рассматривают возможность к закрытию сведений в ЕГРЮЛ о производителях БПЛА и их комплектующих

По модели, описанной в законе о государственной регистрации и разъяснениях к нему, ограничение доступа означает прежде всего невозможность свободно получить закрытые сведения из ЕГРЮЛ через выписки, открытые сервисы Федеральной налоговой службы (ФНС) России, агрегаторы и т.п., объясняет «Ведомостям» научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Кирилл Дозмаров. В постановлении правительства №729 разъясняются типы сведений, к которым может ограничиваться доступ: часть данных о гендиректоре, участниках юрлица, размере и структуре долей, корпоративном договоре, выгодоприобретателях и др., а также сведения о некоторых сделках и документах, перечисляет юрист.

Участники положительно оценили идею

Директор компании «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков считает целесообразным ограничение доступа к информации о владельцах, руководителях и адресе регистрации юридических лиц, занимающихся производством продукции двойного назначения. По его словам, такая мера в первую очередь направлена на повышение уровня безопасности руководящего состава предприятий. Дацыков отметил, что в 2025 г. существуют многочисленные онлайн-сервисы, позволяющие по идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН) получить данные о месте регистрации организации и ее конечных бенефициарах. В некоторых случаях открытость такой информации создает риски прямых физических угроз для вовлеченных лиц, подчеркнул он.

Главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов подтверждает факт неоднократных покушений на руководителей компаний, занимающихся разработкой и производством российских беспилотных летательных аппаратов (БЛА). По его словам, подобные инциденты фиксировались, в частности, в городах с высокой концентрацией предприятий отрасли беспилотных систем — Санкт-Петербурге и Ижевске. Также это чревато экономическими последствиями, продолжает Дацыков. Есть риск внесения в различные санкционные списки руководства, собственников и самих организаций, что приводит к усложнению работы по импортно-экспортным операциям, говорит он. Ограничение доступа к сведениям из ЕГРЮЛ в логике ФЗ-129 и постановления №729 используется как инструмент защиты чувствительной информации — прежде всего от санкций, террористических угроз и в контексте государственного оборонного заказа, согласен Дозмаров.

Генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин поддерживает мнение коллег и оценивает общее влияние предлагаемых мер как однозначно положительное для повышения уровня информационной безопасности (ИБ). По его словам, компания «Русдронопорт», работающая исключительно в гражданской сфере, регулярно подвергается попыткам кибератак через электронную почту, социальные сети и мессенджеры.

Забыли о работниках

Защита требуется не только для юридических сведений о компаниях, но и для данных о специалистах, считает генеральный директор компании Flyseeagro Василий Птицын. Настоящие специалисты в отрасли беспилотия и так прекрасно осведомлены о компаниях, которые разрабатывают и производят машины и компоненты к ним, рассуждает он. К тому же с точки зрения маркетинга никто не мешает продвигать бренды и наименования без привязки к конкретным юридическим лицам либо специалистам.

Трагические инциденты

В подмосковных Котельниках в декабре 2024 г. убили разработчика ракет Х-69 и БПЛА.

По информации «Царьграда», убитым оказался руководитель программного обеспечения (ПО) КБ «Марс» Михаил Шатский, которому было 46 лет.

Об ученом известно лишь то, что он являлся доцентом кафедры ИУ-1 «Системы автоматического управления» в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н.Э. Баумана. Эту информацию изданию подтвердил заместитель заведующего кафедрой Андрей Масленников.