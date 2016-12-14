«Ростелеком» подключил к оптическим сетям на Дальнем Востоке более 1,5 млн домохозяйств

«Ростелеком» объявил о том, что в 2016 г. к оптическим линиям связи было подключено более 106 тыс. домохозяйств на Дальнем Востоке. Как рассказали CNews в компании, на сегодняшний день «Ростелеком» довел «оптику» почти до 1,5 млн домохозяйств в ДФО при общей численности населения чуть более 6 млн человек.

Лидерами по охвату оптическими сетями стали: Сахалинская область - более 30 тыс. домохозяйств, в Приморье – около 24 тыс., в Хабаровском крае порядка 15 тыс. Организация сетей доступа ведется по технологии MetroEthernet («оптика в дом») и GPON («оптика в квартиру»).

«Обновление телекоммуникационной инфраструктуры и ускоренный переход на оптические технологии входят в число стратегических целей компании. Развитие сети направлено на создание условий для обеспечения наших клиентов новыми цифровыми сервисами. Во многом 2016 год в ДФО был посвящен строительству и предоставлению равных возможностей населению удаленных районов, а также развитию инфраструктуры связи в крупных населенных пунктах», - сказал Александр Логинов, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома».

Оптические технологии позволяют предложить более широкий спектр цифровых сервисов как корпоративным клиентам и госсектору, так и абонентам-физическим лицам. Широкая география доступа и создаваемый запас по скоростным характеристикам позволит предоставить пользователям компании неограниченный спектр современных услуг и мультимедийного контента.