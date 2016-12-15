«Мегафон» расширил зону покрытия на Ставрополье

«Мегафон» завершил очередной крупный этап строительства сети в Ставропольском крае, запустив более 100 новых базовых станций 2G и 3G. Новые объекты связи заработали в 46 населённых пунктах региона, включая Ставрополь, крупнейшие города края, станицы, сёла и хутора, сообщили CNews в «Мегафоне».

«Мы не только существенно улучшили действующее покрытие 2G и 3G, но и закрыли несколько “белых пятен” в малых населённых пунктах, — рассказала Людмила Высочина, директор Ставропольского отделения компании «Мегафон». — В частности, 3G-интернет появился в селе Привольное на территории пищекомбината, был усилен сигнал приёма 3G в западной части посёлка Иноземцево. Все это результат нашей целенаправленной работы в рамках соглашения с Правительством края, где предусмотрен комплекс мероприятий по снижению цифрового неравенства и повышению доступности мобильной и интернет-связи жителям Ставрополья».

Среди малых населённых пунктов, где заработали новые 3G-станции «Мегафона» — посёлки Затеречный и Иноземцево, станицы Незлобная и Лысогорская, сёла Ивановское, Краснокумское, Новоблагодарное, Привольное, Побегайловка, Кочубеевское, Безопасное.