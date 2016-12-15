«Ростелеком» подключил частный сектор Махачкалы к интернету по технологии PON

«Ростелеком» объявил о запуске в эксплуатацию оптической сети связи в пригородном микрорайоне Махачкалы «Пальмира». Как рассказали CNews в компании, техническую возможность подключения на основе современных высокоскоростных технологий в коттеджном поселке получили 512 домохозяйств. Сеть может наращиваться до необходимых параметров.

Первые 25 семей уже пользуются услугами компании. Жителям микрорайона доступно пакетное подключение по акции «Максимум выгоды». Доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и пакет из 124 каналов «Интерактивного ТВ» за 800 руб./мес. по промо-тарифу. По истечению 365 дней оплата будет производиться по 1000 руб./мес.

При строительстве оптической сети «Ростелекомом» была применена технология PON (Passive Optical Network - технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, предполагающая прокладку оптического кабеля непосредственно до домовладения абонента).

В рамках строительства проложено около 19 км волоконно-оптического кабеля. Пропускная способность магистрального канала составляет 10 Гбит/с.

Гамзат Гамзатов, директор Дагестанского филиала «Ростелеком», отметил: «Одна из приоритетных задач компании – развитие инфраструктуры широкополосного доступа в республике. К настоящему времени в столице Дагестана «Ростелеком» подключил по оптике, используя технологию FTTB, около 700 многоквартирных домов. Теперь очередь дошла до частной и малоэтажной застройки. Это давно ожидаемый со стороны потенциальных абонентов проект, можно сказать, наш новогодний подарок им».