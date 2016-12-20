«Мегафон» подготовил сети в официальной новогодней столице России 2017

«Мегафон» объявил о завершении технической подготовки к праздничным нагрузкам сетей 2G/3G/4G в Тамбове - официальной новогодней столице России. Как рассказали CNews в компании, специалисты оператора модернизировали оборудование и повысили пропускную способность всех городских объектов связи для качественного обслуживания тамбовчан и многочисленных туристов.

«Мегафон» увеличил пропускную способность сетей связи на 100% в местах проведения массовых мероприятий и праздничных гуляний в рамках программы «Новогодняя столица». Компанией усилена работа мобильной связи на улицах - Советской, Первомайской, Гастелло, Мичуринской, Чичерина, Астраханской, Фридриха Энгельса и в других кварталах центральной части Тамбова. Особое внимание специалисты «Мегафона» уделили повышению технической готовности сетей связи для единовременного обслуживания многочисленной аудитории мобильных пользователей в тамбовском ледовом дворце спорта «Кристалл» и на лыжном стадионе в парке «Дружбы», где пройдут основные торжественные новогодние церемонии, а также десятки всероссийских спортивных фестивалей в декабре/январе 2017 года. Здесь абоненты компании смогут в режиме онлайн делиться праздничными эмоциями с родными и близкими на сверхскоростях мобильного интернета LTE-Advanced - до 200 Мбит/с.

«Подготовка инфраструктуры связи к традиционным новогодним нагрузкам в этом году была особенной. Огромное число звонков наших абонентов на федеральную «горячую» линию Деда Мороза, необходимость повышения технического потенциала сетей для приема десятков тысяч роуминговых абонентов-туристов, а также растущая мобильная активность самих тамбовчан – все эти факторы простимулировали оперативную «перезагрузку» наших объектов связи в областном центре, - сказал Сергей Назаров, директор отделения компании «Мегафон» по Тамбовской области. – Уверен, что высокая надёжность и инновационные возможности нашей связи, в том числе уже доступная технология LTE-Advanced, ярко дополнят образ Тамбова, который обязательно запомнится своим гостям как динамичный, гостеприимный и технологически развитый город России».

Традиция ежегодно выбирать новогоднюю столицу была заложена в 2012 г. Первым городом России, которому было присуждено такое звание, стала Казань. Затем гуляния принимали Вологда, Владимир и карельская Сортавала. Традиционно город-хозяин празднеств делает акцент на самобытность региона, что уже получило высокую популярность среди российских и зарубежных туристов. В этом году Тамбов примет международный съезд Дедов Морозов, новогодний бал-маскарад в «Усадьбе Алексеевых», самый большой в России хоровод, фестиваль снежинок, праздник Снегурочек, а 24 декабря по всему городу откроются новогодние площадки из ярмарочных домиков-шале, изб Деда Мороза, гастрономических фестивалей, мультинсталляций, театральных постановок и сотен других народных гуляний. Между всеми объектами, а также главной площадью праздника, где установлена 15-метровая ёлка и 5-метровая ледяная скульптура волка-символа, будет курсировать специальный автобус. Праздники в новогодней столице России продлятся до 8 января.