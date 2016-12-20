«Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах

Компания «Мегафон» начала предоставлять услуги скоростного интернет-доступа в сетях 4G (LTE) в городе Минеральные Воды. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне».

Как отметила Людмила Высочина, директор Ставропольского отделения Кавказского филиала «Мегафона», сигнал базовых станций нового поколения обеспечивает покрытие более 90% территории Минеральных Вод, где проживает более 70 тыс. человек. Скорости передачи данных в новой сети могут достигать 50 Мбит/с.

Услугами 4G от «Мегафона» теперь также можно воспользоваться на территории международного аэропорта федерального значения «Минеральные Воды», являющегося ключевым авиатранспортным узлом всего Северного Кавказа. Данный терминал ежегодно пропускает пассажиропоток в количестве около 2 млн человек.

«Минеральные Воды стали уже девятым городом на Ставрополье, где абонентам “Мегафона” доступны услуги 4G, — рассказала Людмила Высочина. — И их популярность растёт большими темпами. К примеру, за текущий год мы удвоили число пользователей 4G-интернета в крае по сравнению с результатами 2015 года. А расширение географии сети LTE активно стимулирует рост потребления интернет-трафика: с января 2016 года в ставропольской сети 4G абоненты “Мегафона” сгенерировали рекордный объём информации — более 2 петабайт, что в разы превышает показатели многих регионов СКФО».

«Мегафон» также озвучил планы по развитию технологии LTE на Ставрополье в 2017 г. Специалисты оператора приступили к подготовке строительства 4G-сети в городах Невинномысск, Ессентуки, Железноводск, Георгиевск, Буденновск, станицах Ессентукская и Незлобная, а также в сёлах Ивановское и Краснокумское.

Сеть 4G «Мегафона» уже работает в Ставрополе, Михайловске, Татарке, Демино, Верхнерусском, Пятигорске, Иноземцево и Кисловодске.