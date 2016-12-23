Абоненты МТС на Алтае стали активнее пользоваться 4G-интернетом

МТС сообщил о росте активности интернет-пользователей в Алтайском крае. Как рассказали CNews в компании, с начала 2016 г. объем передаваемого мобильного трафика в регионе увеличился в 1,4 раза.

Самыми активными пользователями мобильного интернета в 2016 г. в крае стали жители Первомайского района, скачивающие в среднем за месяц на одного жителя объем трафика, сопоставимый с 552 аудио-треками на свой мобильный телефон. Второе место занимают жители Тальменского района, где пользователь ежемесячно передают объем информации сравнимый с 524 музыкальными композициями, на третьем месте жители Поспелихинского района – по 284 аудио в месяц. При этом жители самого «генерящего» города – Барнаула, оказались в середине списка, здесь в среднем горожанин передавал объем трафика равный 222 аудио в месяц.

За уходящий год абоненты МТС в Алтайском крае стали активнее пользоваться скоростным интернетом 4G - они передали объем интернет-трафика сопоставимый со скачиванием более четырех миллиардов музыкальных композиций. При этом почти две трети всего трафика «сгенерили» именно жители Барнаула – порядка 74% от общего объема трафика, на втором и третьем месте – жители Бийска и Новоалтайска, где в общей сложности скачали порядка 12%.

«Популярность мобильной передачи данных постоянно растет – особенно у жителей небольших городов и поселков, которые демонстрируют поистине взрывной рост потребления интернет-трафика. Отвечая на спрос, в 2016 году мы увеличили количество базовых станций 4G в регионе, расширив высокоскоростную сеть в столице края - Барнауле, и запустили LTE в таких населенных пунктах, как Кулунда, Алтайское, Тальменка, Новые Зори, Боровиха», ─ отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Двукратный рост интернет-трафика за год был зафиксирован и в сети 3G МТС. Самыми активными в сети третьего поколения стали жители Суетского, Солтонского и Чарышского районов, где активность абонентов мобильной передачи данных в среднем увеличились в 7,8 раз.

Воспользоваться сетью МТС в Алтайском крае могут порядка 90% населения региона. Сеть «четвертого поколения» доступна для 80% жителей, проживающих в 19 населенных пунктах края. Самым распространенным устройством для «серфинга» в интернете на высокой скорости является смартфон, им пользуется 82% всех пользователей сети LTE МТС в крае.