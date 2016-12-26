«Ростелеком» значительно увеличил за год покрытие юга России оптоволоконными сетями

«Ростелеком» объявил о том, что по результатам 2016 года в ЮФО и СКФО было проложено 2750 км оптоволокна для обеспечения 188 населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН).

«На сегодняшний день уже построено в рамках проекта 2750 км волоконно-оптических линий, то есть 100% запланированных на этот год. Подключены 156 населённых пунктов, сейчас мы активно занимаемся подключением оставшихся, – сказал директор макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» Александр Шипулин. – Таким образом, уже в этом году мы подключим ещё 32 населённых пункта к высокоскоростному интернету и к другим возможностям современной связи».

В 2014 г. Федеральное агентство связи (Россвязь) и «Ростелеком» заключили договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Контракт предполагает организацию точек доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек. В соответствии с распоряжением правительства РФ, единым федеральным оператором универсального обслуживания назначено ПАО «Ростелеком». По всей России «Ростелекому» предстоит обеспечить строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей протяженностью около 200 тыс. километров. Точки доступа должны быть организованы в почти 14 тыс. населенных пунктов страны, где проживает около 4 млн. человек.

При строительстве точек доступа «Ростелеком» использует оборудование отечественного производства. Сама точка доступа представляет собой железобетонную опору высотой несколько метров, на которой крепятся климатический шкаф и необходимое оборудование: Ethernet-коммутатор, роутер Wi-Fi и антенны, которые обеспечивают круговое покрытие. Оборудование рассчитано на работу в сложных климатических условиях. Каждый желающий, используя любое устройство, поддерживающее передачу данных по технологии Wi-Fi, получит доступ к сети интернет со скоростью 10 Мбит/сек.

Пользователям доступны три вида сети: RTOpen, RTFree, RTWi-Fi. В сети RTOpen клиент может зарегистрироваться в едином личном кабинете и подключить услугу с помощью выданного логина и пароля. В сети RTFree абонент пользуется бесплатным доступом к списку сайтов органов государственной власти, Единому порталу государственных и муниципальных услуг, информационному порталу Универсальных услуг связи, Единому личному кабинету «Ростелекома» и ряду СМИ. В сети RTWi-Fi доступ к интернет-ресурсам неограничен: пользователь может посещать новостные порталы, социальные сети, загружать мультимедийный контент и многое другое. Необходимое условие – наличие положительного баланса на лицевом счете абонента, оплата при этом производится путем ежемесячного или посуточного списания средств.

При строительстве волоконно-оптических линий связи в рамках проекта устранения цифрового неравенства рассматривается возможность подключения дополнительных населенных пунктов по трассе прохождения линий связи. Также в ряде населенных пунктов планируется произвести модернизацию узлов передачи данных для обеспечения широкополосного доступа в интернет и замену аналоговых телефонных станций на современные цифровые.