«Ростелеком» купил контрольный пакет в разработчике ИТ-решений для розничной торговли

«Ростелеком» стал владельцем контрольной доли акций российского разработчика «Астор», который работает на растущем рынке ИТ-решений для ритейла.



Сделка «Ростелекома»

«Ростелеком» приобрел контрольную долю в группе компаний «Астор», сообщили CNews представители компании. Детали сделки не разглашаются.

«Мы ставим перед собой цель расширения портфеля востребованных высокотехнологичных цифровых решений для клиентов в ключевых отраслях российской экономики», — сказал директор кластера по развитию цифрового бизнеса «X.Технологии» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Рейдман.

«Астор» — разработчик и поставщик ИТ-решений для автоматизации предприятий ретейла. Венчурный фонд «Ростелекома» — «КоммИТ Кэпитал», как выяснил «Интерфакс», приобрел 51% ООО «Астор Тех». 18% компании сохранил за собой гендиректор Дмитрий Галактионов, еще 17% принадлежат Александру Бубнову, еще 14% — Семену Урбаху.

ООО «Астор Тех», по данным агентства, зарегистрировано в мае 2008 г. В 2024 г. его выручка сократилась на 20,9% до 506,8 млн руб., а чистая прибыль упала в 9,5 раза и составила до 34,3 млн руб.

Чем занимается «Астор»

С 2000 г. команда «Астор» реализовала более 750 проектов, в том числе для ретейлеров России и СНГ, уточнили представители «Ростелекома».

У «Астор» есть цифровая экосистема Retail Suite.Global, которая представляет собой комплекс интегрированных ИТ-решений. Они позволяют обеспечить управление продажами, омниканальные процессы, полную end-to-end автоматизацию розничных бизнес-функций с применением технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных.

В экосистемы включена ERP-система собственной разработки «Астор», спроектированная с учетом специфики розничной отрасли. Специализированный SCM-модуль отвечает за прогнозирование спроса, пополнение и распределение запасов; Loyalty&CRM обеспечивает управление персонализированными программами лояльности и коммуникацией с клиентами; Shelfspace используется для планирования выкладки и контроля исполнения планограмм.

Все модули экосистемы интегрированы с интеллектуальной платформой BigData&AI, включающей в себя библиотеку готовых моделей машинного обучения, обученных на данных реального ретейла.

Для решения логистических задач в экосистему также входят системы управления складской (WMS) и транспортной (TMS) логистикой.

ИТ-рынок в ритейле

Российский ИТ-рынок в ритейле в 2024 г. продемонстрировал внушительный рост. Опрошенные CNews эксперты уверены, что этот сегмент продолжит развиваться, решая задачи импортозамещения. Ожидаемый темп роста — до 20% в год.

Заказчики признают, что некоторых аналогов западных систем или же комплектующих на отечественном рынке все еще не хватает, например, ERP или же GPU-карт для построения ИИ-инфраструктур.

Крупнейшие поставщики ИТ в розницу в 2025 г., по версии CNews Analytics, — Softline, «Эвотор», «Атол», «Автомакон», iiko.