В Maps.me для iOS и Android появились данные о пробках

В мобильных приложениях Maps.me для iOS и Android появилась информация о загруженности дорог в 36 странах мира. Теперь пользователи смогут точнее рассчитать время в пути — дома и за рубежом, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

Полноценная работа без интернета и экономия трафика для онлайн-сервисов — основные особенности мобильных карт Maps.me. Сервис применяет алгоритмы сжатия данных о пробках: благодаря этому новой функцией можно воспользоваться даже в роуминге без ущерба для кошелька, утверждают в компании. На час поездки с данными о загруженности дорог Maps.me потребуется лишь около 1МБ трафика. При этом карты местности по-прежнему можно закачать заранее, чтобы не тратить на это мобильный трафик в путешествии. Обновление также позволит автомобилистам избежать заторов и выбирать оптимальный маршрут в домашнем регионе.

Когда отображение пробок включено, дороги на картах подсвечиваются шестью цветами от зеленого до черного (в зависимости от загруженности). Информация о пробках в Maps.me загружается без задержек, благодаря чему пользователь может легко перемещаться по карте и менять ее масштаб, чтобы оценить дорожную ситуацию на своем пути. Приложение отображает загруженность дорог не только на проложенном маршруте, но и сразу во всем городе, что дает возможность оперативно ориентироваться при движении (например, объехать затор).

Данные о загруженности дорог доступны для 36 стран мира, включая Россию, страны Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.

«Отображение пробок и построение маршрута с их учетом стало логичной ступенью развития нашего сервиса после запуска функции автонавигации, — отметил Евгений Лисовский, руководитель проекта Maps.me. — Теперь наши приложения стали еще более функциональными не только в путешествии по миру, но и в домашнем регионе, а за счет экономии трафика использовать их можно даже в заграничных поездках, не боясь больших счетов за оплату мобильной связи в роуминге. Мы также уделяем много внимания функциям для пешеходов, которые вносят огромный вклад в улучшение данных открытых карт OpenStreetMap.org».