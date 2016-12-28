«Мегафон» подготовил сети в Черноземье к новогоднему трафику

«Мегафон» удвоил пропускную способность мобильных сетей в Центральном Черноземье, подготовив их к высоким праздничным нагрузкам. Подразделения оператора в Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях обеспечили 100% готовность мобильных сетей к максимальному клиентскому трафику в популярных местах массового отдыха и праздничных гуляний, сообщили CNews в «Мегафоне».

«В этом году “Мегафон” провел колоссальную работу по строительству и модернизации свыше 200 объектов связи в Центральном Черноземье. А для сопровождения праздничных мероприятий мы произвели соответствующие перенастройки оборудования сетей 2G/3G/4G под пиковые нагрузки, — рассказал Олег Постных, директор по инфраструктуре Кавказского филиала «Мегафона». — Прогнозируем, что в новогоднюю ночь наши абоненты в ЦФО “прокачают” до 100 ТБ интернет-трафика, что на 40% выше рекордных показателей прошлого года. Также ожидаем, что по сравнению с обычными днями число звонков в нашей сети увеличится в 4 раза, а SMS-сообщений — в 5 раз. Уверен, обновлённая инфраструктура справится с такими сверхнагрузками и гарантирует нашим абонентам надежную работу мобильной связи как в крупных, так и в удалённых малых населённых пунктах Черноземья».

В Воронеже оптимизировано мобильное покрытие и повышена пропускная способность стаций связи «Мегафона» в центральной части города — на проспекте Революции, площади Ленина, улицах Никитинская, Кольцовская, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, в крупных микрорайонах Северный и Юго-Западный, а также модернизировано indoor-покрытие в спорткомплексах «Олимпик», «Донгор», «Костенки», «Чертовицы» и крупнейших торговых центрах региона.

В Белгороде все 23 площадки массовых гуляний на площадях, в парках, торгово-развлекательных центрах и рекреационных объектах региона обеспечены надежным мобильным сигналом. Также 3G/4G-соединение на скоростях до 100 Мбит/с доступно на лыже-роллерных трассах, в оздоровительных комплексах, ледовых дворцах и новом зоопарке в Сосновке, отметили в компании.

Липецким абонентам также гарантировано комфортное мобильное общение в праздничные дни на высоких интернет-скоростях — до 200 Мбит/с в центральной части областной столицы — на площадях Ленина и Петра Великого, в Верхнем и Нижнем парках, в районе Дворца спорта «Звездный», а также в пригородных районах — Боринском, Новая жизнь и т.д.

На 100% увеличена ёмкость мобильных сетей 2G/3G/4G «Мегафона» в центральной части официальной новогодней столицы России — Тамбове. Оператор заранее подготовился к беспрецедентному росту голосового и интернет-трафика в связи с большим наплывом туристов из других регионов России. Работа связи усилена на улицах Советская, Первомайская, Гастелло, Мичуринская, Чичерина, Астраханская, Фридриха Энгельса, а также в районе дворца спорта «Кристалл» и лыжного стадиона в парке «Дружбы», где состоятся десятки культурно-развлекательных и спортивных мероприятий в рамках программы «Новогодняя столица».