Сеть Tele2 в Красноярском крае готова к Новому году

Tele2 объявил о готовности своей сети к повышенным нагрузкам в новогоднюю ночь. Как рассказали CNews в компании, технические специалисты Tele2 протестировали работу сети связи со специальными настройками, которые позволяют минимизировать вероятность перегрузок сети даже при значительном росте голосового трафика. Эти настройки уже действуют на базовых станциях в торгово-развлекательных центрах Красноярска и местах проведения праздничных мероприятий.

Основа для стабильной работы сети на новогодних каникулах закладывалась на протяжении всего года. Были запущены новые контроллеры базовых станций, расширена емкость действующих передатчиков и узлов связи. За год количество базовых станций Tele2 стандарта 3G в Красноярском крае увеличилось на 34%. Были построены новые и модернизированы имеющиеся базовые станции 28 городах и районах края.

Основным направлением работы было развитие быстрого мобильного интернета. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета в сети Tele2 в Красноярском крае выросла вдвое. Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло в 1,5 раза, а объем потребляемого интернет-трафика – в 2,8 раза.

Пик нагрузки на сеть традиционно приходится на период с 18 часов 31 декабря 2015 года до 8 часов 1 января. Например, в прошлом году красноярские абоненты Tele2 за эти 12 часов сделали больше двух миллионов звонков.

Егор Шиянов, технический директор красноярского филиала Tele2, отметил: «В целом, среднесуточный трафик голоса и мобильного интернета на новогодних каникулах выше, чем в обычные дни. Мы тщательно готовим сеть к этому периоду. Помимо технических работ мы запустили несколько программных решений, которые помогают более эффективно управлять сетью. Так, в третьем квартале мы запустили технологию Self-Organized Network, сделав нашу сеть «умнее». Теперь она может гибко подстраиваться к изменениям нагрузки, перераспределяя трафик между секторами базовых станций. Все, что мы сделали, обеспечит нашим абонентам комфортное общение в новогоднюю ночь».