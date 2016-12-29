«Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Магнитогорске. Как рассказали CNews в компании, новая сеть работает в частотных диапазонах 1800 МГц, что оптимально как с точки зрения скорости и зоны покрытия, так и с точки зрения удобства для клиентов: данный стандарт поддерживает около 90% моделей LTE-устройств ведущих производителей.

В Магнитогорске сеть запущена на всей городской территории, включая Правобережный район, где расположены крупнейшие вузы и учебные заведения города (Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Челябинский государственный университет), популярные места отдыха горожан (Парк Победы, ПКиО "Экологический), Центральная медико-санитарная часть, транспортные узлы и жилые районы с сопутствующей инфраструктурой. Теперь клиентам «Билайн» в этих районах доступны высокие скорости мобильного интернета для комфортной работы с «тяжелым» контентом: файлами большого размера, потоковым видео и пр.

По итогам развития сети на Южном Урале в 2016 году в з. покрытия входят Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Снежинск, Озерск, Аша, Сатка, Коркино, Юрюзань, Трехгорный, Южноуральск, Карталы.

«Магнитогорск – динамичный город Южного Урала, второй по величине в Челябинской области, и один из крупнейших мировых центров черной металлургии. Теперь благодаря широкой зоне покрытия сети LTE мы обеспечиваем там единый высокий уровень сервиса для большинства жителей, делая связь еще быстрее и комфортнее», - сказал Александр Кузнецов, технический директор центрального региона «ВымпелКом».