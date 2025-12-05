В России создан энергосберегающий ИИ, обученный самостоятельно выключаться после работы

Российские разработчики из Smart Engines создали технологию с искусственным интеллектом, которая умеет самостоятельно останавливать свою работу, как только задача выполнена. Новый алгоритм анализирует видео или фотографии, например, для поиска объекта или проверки документов. Как только система получает достаточно данных для точного ответа, она прекращает анализ, не тратя ресурсы на обработку лишней информации. Это позволяет значительно снизить расход энергии для потребителей.

В России создали энергосберегающий технологию с искусственным интеллектом (ИИ), останавливающий ИТ-систему после выполнения задачи, пишет ТАСС. Новый подход позволит сократить энергозатраты ИИ-моделей для дронов, ИТ-систем проверки документов и других целей.

В декабре 2025 г. российская компания Smart Engines разработала ИИ-технологию, которая способна самостоятельно останавливать работу системы при успешном выполнении задачи, связанной с поиском объекта на видео или фото. Новый подход позволит сократить энергозатраты ИИ-моделей для дронов, ИТ-систем проверки документов и других целей.

Со слов разработчиков, в основе изобретения лежит саморегулирующийся алгоритм, прерывающий анализ при получении необходимого объема данных. Технология зрительного ИИ способна самостоятельно определять оптимальный момент завершения обработки информации. ИТ-система не просто оценивает поступающие кадры, а прогнозирует необходимость дальнейшего анализа с точки зрения улучшения результата.

«В декабре 2025 г. энергоэффективность ИИ-систем — один из ключевых вопросов отрасли. Предложенный нами подход позволяет сократить не только время распознавания, но и вычислительные ресурсы как мобильных, так и встроенных устройств, снижая нагрузку на процессор, оперативную память и энергопотребление в целом. Это особенно важно в сценариях с видеопотоком, где каждый дополнительный кадр — это повышение затрат», — считает генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Разработчики программного обеспечения (ПО) Smart Engines уже внедрили новый метод в программные решения для распознавания паспортов, ID-карт и других удостоверений личности на разных языках.

Smart Engines, как лидер рынка технологий распознавания и ведущая научная организация в области ИИ-исследований на российском рынке.

В 2015 г. Smart Engines Владимир Арлазаров, внук одного из «отцов советского ИИ» Арлазарова Владимира Львовича, создает компанию Smart Engines. При выходе на рынок было решено уделить внимание не только качеству ИТ-систем распознавания, но и удобству их использования — чтобы программные продукты можно было запускать не только на стационарных компьютерах, но и обычных смартфонах.

В 2019 г. Smart Engines получает первый американский патент на свою технологию. Ученые компании запатентовали в США технологию для распознавания голографических элементов защиты документов в видеопотоке.

В 2022 г. задача распознавания паспорта России полностью решена, переход к интеллектуальному анализу паспорта т.е. Smart ID Engine распознает все страницы паспорта на фотографиях, сканах и в видеопотоке в режиме реального времени, а также умеет выявлять подделки. Помимо этого, программный продукт умеет распознавать ID-документы не только России, но и всех стран мира: от Южной и Северной Америки до Океании.

В настоящее время в ИТ-компании создают передовые ИТ-решения для распознавания документов и автоматизации бизнес-процессов, обеспечивая высокую точность и надежность обработки данных. Технологиями Smart Engines пользуются 70% жителей России и больше 275 млн человек по всему миру.

Научный коллектив Smart Engines — это более 100 ученых и разработчиков, среди которых один член-корреспондент Российской академии наук (РАН), пять докторов наук и 15 кандидатов наук, занятых решением исследовательских задач. Сотрудники Smart Engines преподают на базовой Кафедре когнитивных технологий в Московском физико-технологическом институте (МФТИ), выступают с докладами на престижных международных конференциях (ICDAR, ICIP, ICMV и др.) и публикуют результаты своих исследований в высокорейтинговых научных журналах.

«Алиса AI» стала самым популярным ИИ-ассистентом среди россиян — каждый месяц нейронной сетью «Яндекса» пользуется 14,3% населения России, об этом CNews сообщили представители Mediascope.

Российская нейронная сеть лидирует с большим отрывом, далее идет китайская DeepSeek, которую выбирают только 9,4% пользователей, российский GigaChat — 4%, ChatGPT — 3,5%, Perplexity AI — 1,4%, Character AI — 0,8%.

В общей сложности зарубежные и отечественные нейронные сети каждый месяц применяют 26% россиян. Больше всего пользователей ИИ-сервисов (52%) в возрастной группе 12-17 лет, меньше всего (9%) — среди людей от 65 лет.

По данным Mediascope, всплеск интереса к «Алисе AI» был зафиксирован в конце октября 2025 г. «Меньше чем за сутки после запуска приложение «Алиса AI» попало на первую строчку в российском App Store и вошло в тройку лидеров Google Play. За первую неделю наше приложение скачали полтора миллиона раз. 21 ноября 2025 г. «Алисе AI» — это самая быстрорастущая нейронная сеть на рынке», — сказали CNews в «Яндексе».