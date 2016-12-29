Huawei отгрузил более 10 млн смартфонов Huawei P9/P9 Plus

Huawei сообщил об отгрузке более 10 млн флагманских смартфонов Huawei P9/P9 Plus, став первым флагманом в истории Huawei, отгрузки которого достигли отметки в 10 миллионов штук. Как рассказали CNews в компании, это достижение очень важно для компании как с точки зрения признания продукта, так и с позиции перспектив развития бренда. Несмотря на непростое состояние рынка смартфонов в 2016 г., моделям Huawei P9 и P9 Plus удалось достичь значительных результатов в премиальном сегменте.

Представленные в апреле 2016 г., смартфоны Huawei P9 и P9 Plus с двойными камерами стали первыми флагманскими устройствами Huawei, разработанными в сотрудничестве с немецким производителем фотокамер Leica.

Общие продажи P9 превысили значение 2,6 млн штук за 6 недель после запуска.

Благодаря популярности P9 и P9 Plus, а также показателям продаж Mate 8 и Mate 9, Huawei увеличил свою долю на мировом рынке смартфонов высокого класса. В третьем квартале 2016 г. Huawei отгрузил 33,59 млн смартфонов, что на 23% больше, чем в 3 квартале 2015 г., при этом 44% от этого количества составили устройства среднего и высокого классов. Теперь Huawei занимает более 15% рынка смартфонов в 30 странах и более 20% в 20 странах мира. Компания сделала значительный прорыв на ключевых рынках, включая Соединенное Королевство, Францию и Германию. Согласно финансовым результатам первой половины 2016 г., продажи Huawei CBG приблизились к 77,4 млрд юаней, что на 41% больше, чем в 2015 г. Рост на зарубежных рынках в 1,6 раза превысил рост в регионе Большого Китая.

В 2016 году Huawei занял 72 строчку в рейтинге топ-100 самых дорогих глобальных брендов, составляемом компанией Interbrand, поднявшись на 16 позиций по сравнению с 2015 г. Huawei вновь попал в список 100 самых дорогих брендов, публикуемый Brand Z, где занял 50 место, поднявшись с 70 позиции, полученной в 2015 г. В ноябре Huawei был назван «Лучшим брендом потребительской электроники» в рейтинге «Лучшие бренды 2016 – Китайский рейтинг брендов», основанном на исследовании потребительских предпочтений, проводимом компанией GfK.