Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам

Компания SpaceX отключила более 2,5 тыс. устройств Starlink, которые использовали для своих операций мошенники в Мьянме. В октябре 2025 г. преступники стали активно заманивать работников обещаниями высокооплачиваемой работы на телефоне, а потом силой удерживают в мошеннических колл-центрах, которые по сути являются хорошо охраняемыми комплексами в труднодоступных районах не только Мьянмы, но и Камбоджи.

Борьба с преступностью

Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) отключила более 2,5 тыс. устройств Starlink, которые использовали для своих операций мошенники в Мьянме и Камбоджи, пишет CNN. Мошеннические колл-центры используют такие схемы, как финансовые пирамиды, криптовалютные пирамиды, мошеннические скам-схемы, торговли на биржах.

Вице-президент по коммерческим операциям SpaceX Лорен Дрейер (Lauren Dreyer) заявила, что специалисты компании превентивно выявили и деактивировали терминалы Starlink, работавшие рядом с известными центрами интернет-мошенничества. «SpaceX принимает меры при выявлении нарушений своих правил, включая сотрудничество с правоохранительными органами различных стран», — подчеркнула Дрейер.

Starlink — это проект компании SpaceX, который включает в себя спутниковый интернет-сервис. Руководство компании пытается обеспечить доступ к быстрому и надежному интернету в любых частях мира, даже в труднодоступных или отдаленных регионах.

В SpaceX не раскрывают точные сроки отключения устройств, но известно, что блокировка затронула ИТ-оборудование, действовавшее без официального разрешения на использование Starlink в Мьянме и Камбоджи.

Главные причины отключений

В начале октября 2025 г. сообщалось о трагедии с белорусской гражданкой, убитой и проданной на органы. Посол Белоруссии в Мьянме Владимир Боровиков заявил, что дело о пропаже девушки находится под особым контролем правительства. Напомним, Вера в возрасте 26 лет из Минска, прилетевшая в Янгон из Бангкока 20 сентября, перестала выходить на связь 4 октября. Ее родственники сообщили, что она стала жертвой трудового рабства, после чего была продана на органы и кремирована.

15 октября власти Мьянмы и Камбоджи провели масштабные операции против организаторов преступных центров, занимавшихся мошенничеством и торговлей людьми, в результате чего спасли множество жертв, включая девушек, которых намеревались продать в рабство. Правоохранительные органы задержали подозреваемых, обвиняемых в убийствах, обмане и торговле людьми. «Правоохранители спасли множество жертв, которых планировали продать в рабство. Задержанных обвиняют в убийствах, мошенничестве, торговле людьми», — говорится в публикации.

20 октября 2025 г. в Камбодже и Мьянмы были освобождены несколько тысяч иностранцев, среди которых оказались женщины из разных стран, включая Россию, Белоруссию и Китай. В числе задержанных — пять женщин, руководивших схемами онлайн-мошенничества. Всего из Камбоджи депортировали около 3,5 тыс. иностранцев.

Кроме того, как отмечается, в горные районы Мьянмы для проведения рейдов и проверок были отправлены военные. 23 октября власти Мьянмы заявили об обнаружении 30 комплектов (приемников и аксессуаров) Starlink во время полицейской операции против одного из центров кибермошенников и спамеров.

Принципы работы мошеннических колл-центров

В России существуют мошеннические колл-центры, которые вовлекают граждан не только к прямому банковскому мошенничеству, но и в схемы заработка, объяснил эксперт в области безопасности бизнеса Игорь Бедеров. «Это достаточно популярная история, когда вы не предлагаете, не пугаете жертву, а наоборот, делаете ей хорошее алаверды. Вы предлагаете ей возможность заработка, приумножения финансов. Вы успокаиваете психику человека», — отметил Бедеров.

Такие схемы включают финансовые пирамиды, криптовалютные пирамиды, мошеннические скам-схемы и торговлю на биржах. Злоумышленники сначала демонстрируют жертвам прибыль, а затем забирают все средства. Обычно группы таких колл-центров состоят из представителей различных стран.

9 декабря 2024 г. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла работу международной сети колл-центров, от действий которой пострадали более 100 тыс. человек в 50 странах. В ФСБ отметили, что международная сеть колл-центров, чьи доходы составляли миллион долларов в день, работала в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили (David Kezerashvili).