«Евросеть» представила предварительные итоги за 2016 год

«Евросеть» объявила предварительные итоги продаж российского рынка портативной электроники за 2016 год. Как рассказали CNews в компании, по предварительным результатам 2016 г., по отношению к аналогичному периоду 2015 г. в количественном выражении все основные товарные группы показали падение.

Наибольшее сокращение пришлось на продажи цифровых фото, показавших падение на 44%, а наименьшее сокращение пришлось на группу сотовых телефонов и смартфонов, показавших падение на 2%. При этом рынок сотовых телефонов показал падение на 14%, а рынок смартфонов вырос на 5%. Группа планшетов в количественном выражении сократилась на 25%, а мобильных компьютеров на 11%.

В денежном выражении за 2016 г. предварительно прирост показала группа сотовых телефонов и смартфонов (на 23%) и мобильные компьютеры (на 1%). Прочие товарные группы показали падение: цифровые фото на 24% и планшеты на 23%. Рынок простых сотовых телефонов показал падение на 18%, а рынок смартфонов, напротив, продемонстрировал рост на 26%.

Средняя стоимость устройств по предварительным итогам 2016 г. по отношению к 2015 г. показала рост во всех группах товаров. Так, средняя цена смартфона увеличилась на 21%, а средняя цена сотового телефона сократилась на 5%. Средняя цена устройства в группе цифровых фото увеличилась на 37%, средняя стоимость мобильных компьютеров выросла на 14%, средняя цена планшета выросла на 3%.

В среднем по всем данным направлениям спрос среди основных игроков рынка упал на 8%, выручка выросла на 10%, а средняя цена по этим направлениям приросла на 20%. Исходя из приведённых данных, можно утверждать, что рынок смартфонов начинает постепенно восстанавливаться. Российский рынок сотовых телефонов и смартфонов уверенно стабилизуется, прежде всего, за счёт роста продаж смартфонов. Тем не менее, покупатель ещё не пришёл в себя от длительного кризиса и рациональный подход к потребительской корзине продолжает доминировать, прежде всего, за счёт выбора наиболее выгодного предложения по соотношению цена/качество и покупке устройств в кредит.

Смартфоны демонстрируют положительную динамику в количестве продаж. Данная тенденция обусловлена увеличением доли устройств, приобретаемых в кредит. Если в прошлом году политика банков в отношении потребительского кредитования была сдержанной и банки неохотно выдавали населению заемные средства, то в 2016 году их мировоззрение изменилось, и количество кредитов заметно возросло. Лояльная политика банков позволила населению приобретать более дорогие модели телефонов, что провоцирует продолжающийся рост средней цены. Ритейлеры, в свою очередь, предлагают покупателям большое количество кредитных продуктов с максимальной выгодой. В частности, беспроцентные рассрочки послужили сильнейшим толчком для всего рынка, что в большей мере вызвало рост средней цены смартфона.

Покупатели стали чаще выбирать более дорогие модели смартфонов и поэтому средняя цена на рынке выросла. Смартфон, который ещё вчера стоил на несколько тысяч дороже, стал доступен по более привлекательной цене, что позволило населению приобретать премиум-устройства. Таким образом, апрельское снижение цен прокачало практически все сегменты, но особенно премиальные смартфоны, от 20 тыс. руб.

Экономическая ситуация меньше всего отразилась на сегменте сотовых телефонов (устройства без ОС). Спрос на устройства уже достиг насыщения, и даже стабилизация экономической ситуации не позволяет рынку сотовых телефонов вернуть положительную динамику.

Смартфоны давно завоевали статус «товара повседневного спроса» и продолжают каннибализировать остальные смежные рынки, которые падали до кризиса и продолжают сокращаться до сих пор.

В 2017 г. в компании ожидают продолжения тренда на восстановление рынка сотовых телефонов и смартфонов: в количестве его показатели будут варьироваться в пределах данных прошлого года или в самых незначительных положительных приростах.

Среди тенденций, на которые меньше всего влияет экономический фактор, можно отметить продолжающийся рост популярности смартфонов с диагональю дисплея более 5 дюймов (фаблетов), а также увеличивающуюся популярность гаджетов с поддержкой LTE.