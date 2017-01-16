«Ростелеком» подключил за год по «оптике» свыше 800 многоквартирных домов Ростовской области

«Ростелеком» объявил о том, что в 2016 г. компания расширила свою оптическую сеть, подключив по технологии ETTH (оптика в дом) свыше 800 многоквартирных домов Ростовской области. Как рассказали CNews в компании, «Ростелеком» ввел в эксплуатацию волоконно-оптические линии связи и мультисервисное оборудование, позволяющее охватить интернет-услугами более 28 тысяч домохозяйств Донского края.

Подключая новые сегменты жилой застройки и модернизируя уже существующие сети, «Ростелеком» обеспечил доступ к высокоскоростному интернету, интерактивному телевидению и телефонии более 75% жителей многоквартирных домов Донского края.

Сегодня по технологии ETTH в Ростовском филиале «Ростелекома» подключены 220 тыс. пользователей услуги широкополосного доступа в сеть интернет (ШПД) и 100 тыс. абонентов интерактивного телевидения.

Андрей Махаев, заместитель директора, директор по работе с массовым сегментом Ростовского филиала «Ростелеком», сказал: «Оптика надежна и имеет потенциал для развития на многие годы вперед, так как позволяет наращивать пропускную способность в зависимости от растущих потребностей абонентов. Оптика позволяет по одному и тому же кабелю подключить сразу несколько сервисов: помимо доступа в интернет, это уникальное «Интерактивное ТВ», системы видеонаблюдения, решения для «умного дома» и другие».