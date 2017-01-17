LTE-гаджеты стали самыми популярными подарками у жителей Сибири

Телекоммуникационный оператор МТС объявил об итогах продаж в собственной рознице в новогодние праздники — с 24 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. Самыми популярными среди жителей регионов Сибири стали LTE-смартфоны, пик продаж которых пришелся на предновогодние дни — 30 и 31 декабря. В эти дни было продано порядка трети всех гаджетов, купленных за период праздничных продаж, сообщили CNews в МТС.

По сохранившейся с прошлого года тенденции, более половины проданных смартфонов с поддержкой 4G купили посетители розницы в Красноярском крае и Новосибирской области. Далее следуют жители республик Алтай и Тыва, которые продемонстрировали активный интерес к LTE-смартфонам в праздники — продажи LTE-устройств в этих регионах выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На третьем месте — Кемеровская и Омская области (рост в 1,7 раза), замыкают пятерку — Алтайский край и республика Хакасия (рост в 1,6 раза).

По данным МТС, более половины проданных смартфонов с поддержкой 4G пришлось на гаджеты бренда Samsung. В частности, рейтинг топ-3 моделей в рознице Сибири включает: Samsung J120 Galaxy J1 (2016 Edition), Samsung G532 Galaxy J2 Prime LTE Dual sim и Samsung J320 Galaxy J3 (2016 Edition). Далее следуют бренды Huawei (18% продаж) и Alcatel (10%). Гаджеты бренда Apple стоят на 4 месте по спросу и на 2 месте по суммам продаж.

Общий спрос сибиряков на LTE-гаджеты на платформе Android в период новогодних праздников вырос в 1,5 раза по сравнению с объемом продаж за тот же период год назад. Наибольший прирост продаж за год в штучном выражении показали LTE-устройства стоимостью от p10 тыс. до p14 999 — спрос на них увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с праздниками в прошлом году. При этом самыми «покупаемыми» остаются LTE-смартфоны стоимостью от p15 тыс. и выше, на которые пришлось более 35% продаж.

«Активное развитие высокоскоростной сети 4G от МТС в регионах Сибири сказалось на росте популярности LTE-гаджетов у сибиряков: они делают выбор в пользу высоких скоростей мобильного интернета, которые позволяют им пользоваться дополнительными преимуществами. И, конечно, МТС в преддверии праздников традиционно запускает различные спецпредложения и акции, которые позволяют покупать современные гаджеты в подарок с ощутимой выгодой. К примеру, в этом году в качестве новогоднего подарка для наших клиентов мы дали возможность сэкономить при покупке смартфона Samsung — обслуживаться на тарифе “Smart+” без ежемесячной платы в течение 6 месяцев, а также получить 100% скидку на услугу по выбору красивого номера в течение 30 дней с момента покупки. А при покупке Samsung Galaxy S7 бонусом был планшет Samsung Galaxy Tab A в подарок», — рассказал директор розничной сети МТС в регионах Сибири Андрей Молоков.