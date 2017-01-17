Кавказский «Мегафон» внедряет на сети 3G технологию для продления времени работы гаджетов

Специалисты Кавказского филиала «Мегафон» приступили к запуску на сети 3G технологии Fast Dormancy Profiling, позволяющей снизить расход энергии батареи в мобильных устройствах. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне».

Гаджеты абонентов сотовых операторов даже в режиме ожидания все время поддерживают связь с ближайшей базовой станцией, что влияет на расход заряда аккумулятора. Для повышения комфортности пользования смартфонами и планшетами в 3G-сети специалисты Кавказского «Мегафона» приступили к внедрению технологии Fast Dormancy Profiling. С её помощью мобильные устройства, находясь в режиме ожидания, будут обращаться к базовой станции реже. Как ожидается, в зависимости от модели аккумулятора это поможет увеличить время расхода энергии и экономить до 10% заряда.

«Технология Fast Dormancy Profiling внедрена на всей 3G-сети “Мегафона” в Ставропольском крае, а в ближайшие недели будет доступна и на всей территории обслуживания Кавказского филиала. Технология не только позволяет экономить заряд аккумулятора в абонентском устройстве, но и снижает общую нагрузку на мобильные сети: когда смартфон с неактивным экраном реже обращается к базовой станции, то высвобождается дополнительный ресурс ёмкости для передачи данных, необходимый активным на данный момент абонентам, — пояснил Олег Постных, директор по инфраструктуре Кавказского филиала «Мегафон». — Включение Fast Dormancy — это несомненный рост качества клиентского сервиса и ещё один показатель технологического лидерства нашей компании на рынке телеком-услуг».

Технология Fast Dormancy Profiling поддерживается абсолютным большинством современных смартфонов/планшетов и действует для абонентов «МегаФона» автоматически.