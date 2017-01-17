МТС запустила в Смоленской области первую сеть LTE-Advanced

МТС сообщила о запуске в Смоленской области первой сети LTE-Advanced, которая обеспечивает более высокую скорость мобильного интернета, чем обычная сеть 4G. Как рассказали CNews в компании, на данный момент «ускоренная» связь LTE-A доступна в городе Гагарин.

Воспользоваться сетью LTE-A могут сотрудники и посетители городской и районной администраций, Музея первого полета, центральной библиотеки, ФОК «Восток», Педагогического колледжа, а также ученики и учителя школы №1 им. Ю.А. Гагарина и др. Скорости «продвинутого» мобильного интернета «четвертого поколения» позволяют за считанные минуты скачивать крупные файлы, смотреть онлайн видеоролики в высоком разрешении и пользоваться другими преимуществами мобильного интернета на скоростях «домашнего».

В основе стандарта LTE-A лежит объединение LTE-частот, работающих в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, в результате чего значительно увеличивается скорость мобильного интернета. Внедрение технологии LTE-A стало возможным благодаря запуску сети LTE на частоте 1800 МГц, которая дополнила существующие сети «четвертого поколения» в частотном диапазоне 2600 МГц.

«Запуск LTE-A стал логичным продолжением нашей работы по развитию связи «четвертого поколения» в Смоленской области. Абоненты МТС «распробовали» технологию, и сейчас уже каждый третий мегабайт в мобильных сетях скачивается через 4G. Кроме того, почти вдвое в 2016 году вырос LTE-трафик, а число пользователей 4G – в 3,5 раза. Основываясь на этих данных, мы в 2017 году намерены продолжить активное развитие сети LTE в регионе», – отметил директор филиала МТС в Смоленской области Игорь Драль.

Сегодня воспользоваться 4G-сетью сегодня скоростным мобильным интернетом могут воспользоваться жители более чем 30 населенных пунктов Смоленской области. Помимо Смоленска высокоскоростной мобильный интернет в сети 4G МТС доступен в таких городах как как Велиж, Демидов, Дорогобуж, Ельня, Ершичи, Кардымово, Красный, Гусино и другие. Воспользоваться мобильным интернетом в сети 3G МТС могут жители практически всей населенной территории Смоленской области, в том числе в 90% малых населенных пунктов региона (от 500 до 10 тыс. чел.).