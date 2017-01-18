«Ростелеком» обеспечил устойчивую работу телеком-инфраструктуры в условиях повышенной нагрузки в дни новогодних праздников

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» обеспечила жителей России услугами связи с устойчивым качеством в условиях повышенной нагрузки в новогодние праздники. При этом всего за период с 31 декабря по 1 января и с 6 по 7 января 2017 г. жителями России по сети «Ростелекома» было выполнено более 135 млн междугородних и международных звонков, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Для этого в компании выполнили комплекс организационно-технических мероприятий для обеспечения устойчивой работы национальной телекоммуникационной инфраструктуры в условиях повышенной нагрузки в дни новогодних праздников. В «Ростелекоме» дополнительно были организованы цифровые каналы на междугородных и международных направлениях. Например, в этом году компания организовала более 34 цифровых трактов для внутрироссийского телефонного трафика как по магистральной сети, так и по внутризоновой; 42 тракта для пропуска международного трафика (в том числе, Казахстан — 24, Армения — 8, Чехия — 10).

Для повышения пропускной способности сети интернет на внутрироссийских направлениях организовано дополнительно 26x10 Гбит/с трактов. Также организовано 8х10 Гбит/с трактов для резервирования наиболее важных международных трактов, в том числе трактов Транзит Европа — Азия.

По информации компании, в «Ростелекоме» было организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников из руководства компании и специалистов Блока технической инфраструктуры на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, дежурные смены на объектах сети связи усилены квалифицированными специалистами, с ними был проведен дополнительный инструктаж. Технический персонал дежурных смен центров управления сетями связи, обеспечивающий бесперебойное предоставление телекоммуникационных услуг «Ростелекома» в период новогодних каникул, прошёл дополнительный инструктаж.

«Традиционно в дни национальных праздников из-за увеличения количества телефонных звонков, SMS и других электронных поздравлений нагрузка на национальную телекоммуникационную инфраструктуру возрастает в 3 и более раз. Поэтому для обеспечения устойчивой работы в дни пиковой нагрузки “Ростелеком” умощняет свою сеть и осуществляет комплекс подготовительных мероприятий», — отметили в компании.

Проведенные «Ростелекомом» организационно-технические мероприятия позволили обеспечить пользователей компании бесперебойной связью в условиях повышенной нагрузки в дни новогодних праздников.

«На протяжении последних лет, благодаря проводимым организационно-техническим мероприятиям, объекты и сети связи функционируют в штатном режиме, не возникают перегрузки на сетях связи, а также сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в полном соответствии с нормативными значениями», — заключили в «Ростелекоме».