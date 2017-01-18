Самым популярным новогодним подарком в Чечне стал 4G-смартфон

Телекоммуникационный оператор МТС объявил итоги работы собственной розничной сети в Чеченской республике в предновогодний период 2016 г. В декабре 2016 г. жители региона купили почти втрое больше LTE-смартфонов, чем в декабре 2015 г. При этом выбирая гаджет с поддержкой LTE-сетей, жители Чечни отдавали предпочтение устройствам в ценовой категории от p10 тыс. до p14 999, сообщили CNews в МТС.

В целом продажи смартфонов на территории республики в предновогодний период выросли более чем на треть в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. Средний чек при покупке смартфона увеличился почти на 20% и составил p11 830. Самыми продаваемыми смартфонами стали устройства Samsung, которые заняли первые четыре позиции из пяти в рейтинге продаж.

По данным оператора, топ-5 моделей самых продаваемых смартфонов в розничной сети МТС в Чеченской республике в предновогодний период (декабрь) 2016 г. (в штучном выражении) выглядит следующим образом (с первого по пятое место соответственно): Samsung J120 Galaxy J1 (2016 Edition), Samsung J320 Galaxy J3 (2016 Edition), Samsung G532 Galaxy J2 Prime LTE Dual sim, Samsung J105 Galaxy J1 mini (2016 Edition) и МТС Smart Start 3 sim lock.

Планшеты для жителей республики также стали желанным новогодним подарком — их продажи в декабре 2016 г. выросли более чем в 5 раз по сравнению с предыдущим предпраздничным периодом. При этом средний чек в этом году стал дешевле почти вдвое и составил p3 997, что говорит о снижении цен на модели, представленные в розничной сети МТС. Самыми востребованными устройствами стали планшеты марки Irbis и Samsung.

«Получить в качестве новогоднего подарка новый смартфон или планшет будет рад и ребенок, и взрослый. Мы рады, что благодаря сниженным ценам и специальным предложениям на большинство моделей гаджетов, а также широкому ассортименту, представленному в нашей рознице, сделать подарок к празднику себе или своим близким может каждый. Более того, наши клиенты стали чаще приобретать дорогие смартфоны», — отметил директор МТС в Чеченской республике Борис Шуаипов.