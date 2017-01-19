«Мегафон» обеспечит интернетом авиаторов МЧС России

«Мегафон» объявил о том, что стал официальным поставщиком услуг широкополосного доступа в интернет для Северо-Кавказского регионального центра МЧС России. Как рассказали CNews в компании, оператор предоставил сотрудникам ведомства доступ в сеть на скорости 10 Мбит/с.

Авиационно-спасательный центр — одно из важнейших подразделений Северо-Кавказского МЧС России, выполняющее сложные задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также мониторингу состояния окружающей среды.

«Наш центр в данный момент обустраивается на новом месте — в поселке Капельница под Железноводском — и в этих условиях одной из важнейших задач является организация всех видов связи, в том числе доступа в интернет, — сказал Виктор Лазарев, начальник авиационно-спасательного центра Северо-Кавказского МЧС России. — «Мегафон» давно предоставляет телекоммуникационные услуги спасателям Северного Кавказа, поэтому мы уверены в надёжности связи, которая зачастую играет ключевую роль в спасении человеческих жизней».

«Предоставляя телеком-услуги службам МЧС, мы гарантируем высокую надёжность и скорости передачи данных, — отметил Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала «Мегафон». — Традиционно клиенты госсектора высоко ценят технические возможности «МегаФона», позволяющие развернуть мобильную связь, доступ в интернет или в защищённую ведомственную сеть в любой точке Северного Кавказа. Для МЧС это возможность всегда быть на связи и координировать действия оперативных штабов и сотрудников на местах».

«Мегафон» уже более 6 лет оказывает телекоммуникационные услуги подразделениям Северо-Кавказского регионального центра МЧС России во всех регионах СКФО. Оператор предоставляет ведомству мобильную связь, мобильный и фиксированный доступ в интернет, VPN-сети и другие сервисы. В рамках сотрудничества «Мегафон» неоднократно помогал МЧС в развертывании сети связи для проведения учений, а также во время спасательных операций.