Пермский край: объем мобильного интернет-трафика в сети МТС в 2016 г. удвоился

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о значительном росте потребления мобильного интернет-трафика в Пермском крае в 2016 г. С января по декабрь 2016 г. объем скачанных гигабайт в регионе вырос вдвое, сообщили CNews в МТС.

В топ-5 самых «качающих» городов Прикамья вошли Пермь, Березники, Краснокамск, Кунгур и Соликамск. Больше половины скачанного пермяками трафика было использовано в сети 4G.

По подсчетам МТС, общего объема трафика в Пермском крае за 2016 г. хватило бы на просмотр более чем 6,3 млн фильмов в HD-качестве или более тысячи лет непрерывного просмотра видео в формате высокой четкости.

Рост трафика в Прикамье стал возможным благодаря внедрению в регионе сети МТС LTE-Advanced. Мультидиапазонная сеть «четвертого поколения» сейчас действует в десяти крупнейших населенных пунктах региона, отметили в операторе.

«Вместе с высокоскоростным интернетом мы предлагаем пермякам все необходимое для комфортного использования сети 4G. У пользователей LTE в Прикамье востребован тариф “Smart Безлимитище” и гаджеты с поддержкой 4G в нашей розничной сети стоимостью от 3990 рублей. Именно поэтому объем трафика растет и в городах, и в многочисленных поселках края», — пояснила Оксана Кайгородова, директор МТС в Пермском крае.