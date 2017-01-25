«Новую телефонию» от «Ростелекома» с начала года подключили первые 10 организаций Астраханской области

«Ростелеком» объявил о подключении первых 10 организаций Астраханской области с начала 2017 г. к услуге «Новая телефония». Как рассказали CNews в компании, услуга «Новая телефония» обещает стать в 2017 г. одним из наиболее востребованных продуктов компании «Ростелеком» среди астраханских организаций. Она была презентована астраханскому деловому сообществу в конце 2016 г., после чего практически сразу были подключены первые 14 корпоративных клиентов. За две первые рабочие недели 2017 г. список клиентов пополнился еще на 10 организаций.

«Новая телефония» – это сервис для организации корпоративной телефонной сети компании. Услуга представляет собой виртуальную АТС с более широким функционалом, чем у традиционной телефонии. При подключении клиент получает многоканальный телефонный номер без географической привязки с возможностью совершения вызовов из любой точки мира, аудио- и видеоконференциями, виртуальным контактным центром, записью разговоров, а также широким спектром дополнительных функций, в числе которых сценарии распределения вызовов, голосовые сценарии и приветствия, переадресация, голосовая почта и другие.

Многофункциональная телефонная связь с широким выбором дополнительных сервисов не требует покупки и установки большого количества «железа». Облачные технологии, программное обеспечение и собственно телефонные аппараты – этого набора достаточно при совершенно новом подходе к организации офисной телефонии. Управлять настройками виртуальной АТС можно при помощи функционального интерфейса, который позволяет настроить маршрутизацию, переадресацию вызовов, организовать внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией, создать многоуровневое голосовое меню, проводить мониторинг звонков и т.д.

В числе пользователей услуги такие астраханские компании и организации как «Единство народов», ПСК «Строитель Астрахани», Астраханский платежный центр, Медицинский центр «Салютем», «Всесветодиоды», Центр занятости населения Володарского района, ТЭК «Волга терминал», «Промтракмаш», «Содружество» и другие. Готовятся к подключению государственная инспекция труда в Астраханской области, областной онкологический диспансер, агропромышленный комплекс (АПК) «Астраханский».

Наиболее крупные организации уже начали использовать широкие возможности «Новой телефонии», позволяющие расширять сферу деятельности. Например, ГАНУ «Институт развития образования» организовал call-центр, в АО «ВКА банк» реализована горячая линия, АПК «Астраханский» планирует активно эксплуатировать междугородные и международные соединения для решения вопросов с поставщиками и потребителями.

Анна Маньшина, генеральный директор медицинского центра «Салютем», отметила: «Наш медицинский центр совсем молод, но он очень интенсивно развивается. «Новая телефония» является масштабируемой системой, способной открываться все новыми и новыми гранями, и это как раз то, что нам необходимо. Скоро у медицинского центра появится второй корпус, и тогда мы выстроим для себя внутреннюю телефонную сеть с короткими номерами. Для обработки обращений клиентов мы планируем создать call-центр. «Новая телефония» от «Ростелекома» – очень экономичная и надежная система. Мы имели возможность в этом убедиться, используя местную телефонную связь и ведя переговоры с иногородними поставщиками медоборудования».

Вадим Сун-чи-ми, директор Астраханского филиала «Ростелеком», сказал: «Запросы бизнеса с течением времени меняются. Современный бизнес ориентирован на индивидуальные телекоммуникационные решения, соответствующие его задачам, экономически выгодные и не требующие инфраструктурных издержек. Именно такие исходные параметры учитывал «Ростелеком», выводя на рынок «Новую телефонию» как идеальное решение для малого и среднего бизнеса. При ее исключительной функциональности не требуется ни АТС, ни телефонных кабелей, ни даже привязки к физическому адресу. Зато интерфейс прост и понятен любому современному человеку. Соответственно, с компании-пользователя снимается ворох телекоммуникационных проблем, отвлекающих ресурсы от бизнеса».