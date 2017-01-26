«Ростелеком» подключает по оптике первых жителей малоэтажных домов в республике Адыгея

Оптика от «Ростелекома» по технологии PON (Passive Optical Network) вместе с современными телеком-услугами теперь доступна жителям пос. Родниковый республики Адыгея. В конце января компания приступила к подключению первых абонентов. В целом в рамках системного проекта по обеспечению оптикой районов малоэтажной застройки 30 коттеджных поселков и микрорайонов Краснодарского края и республики Адыгея уже могут пользоваться высокоскоростным доступом в сеть, цифровым телевидением и другими сервисами «Ростелекома». Для этого компания построила порядка 140 км волоконно-оптических сетей связи, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Масштабный проект «Ростелекома» по развитию сети PON стартовал в августе прошлого года в Краснодарском крае и охватил 30 различных локаций. В этот перечень вошли районы частной застройки Краснодара, Армавира, Новороссийска, Тимашевска и Горячего Ключа. В наступившем году проект наращивает темпы развития и охватывает уже и территорию республики Адыгея.

Ирина Косарева, заместитель директора Краснодарского филиала «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом, отметила: «Сейчас услугами на основе PON пользуются уже свыше 1400 абонентов в регионе. Мы активно строим инфраструктуру в новых районах и тут же получаем массу заявок на подключение, сегодня их число превышает 3 тысячи. Такой высокий спрос обусловлен тем, что зачастую провайдеры обходят вниманием жителей частного сектора или недавно построенных коттеджных поселков. Развивая сеть PON, “Ростелеком” реализует в каком-то смысле революционный проект, стремясь к тому, чтобы в будущем все наши абоненты, проживающие в частных домах, получали доступ к качественным высокотехнологичным сервисам на равных условиях с жителями крупных жилых комплексов. Мы планируем, что к концу этого года телеком-услуги на основе пассивных оптических сетей станут доступны 4 тысячам пользователей».

На базе технологии PON «Ростелеком» предлагает своим клиентам подключение цифровой телефонии с набором дополнительных сервисов и возможностью сохранения номера при переезде, доступ в интернет на высокой скорости, услуги «Интерактивное телевидение» с возможностью просмотра сотен каналов в цифровом и HD-качестве. Наибольший интерес для абонентов представляет пакетное предложение по акции «Максимум выгоды», отметили в компании. Доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и пакет из 157 каналов «Интерактивного ТВ» можно подключить за 800 руб./мес.