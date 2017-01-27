velcom запустил «умное» ТВ для «неабонентов»
Компания velcom предоставила возможность пользоваться своим интерактивным телевидением voka абонентам всех операторов мобильной связи по всей стране. Первый месяц смотреть ТВ можно бесплатно, сообщили CNews в velcom.
Мультимедийный контент voka теперь можно просматривать через сеть любого мобильного оператора Беларуси, а также посредством технологии Wi-Fi. Зрителям телевидения от velcom доступно порядка 60 телеканалов и обширная библиотека кинофильмов. Все телеканалы разделены на тематические блоки — от спорта до кино. Видеоконтент представлен подборками фильмов и сериалов, онлайн-кинотеатром Megogo и большой коллекцией мультфильмов — всего доступно около 10 тыc. позиций, в том числе киноленты в формате Full HD, рассказали в компании.
Цифровое телевидение voka поддерживает различные интерактивные функции, такие как пауза, архив телепередач, «перемотка» эфира, а также возможность продолжить просмотр на другом устройстве. Кроме того, абонентам доступна детальная программа телепередач, а все фильмы можно смотреть без рекламы.
Интерактивное телевидение доступно на разных устройствах. На компьютере его можно смотреть через браузер, перейдя на специальный сайт voka.tv, на смартфоне и планшете под управлением iOS, Android или Windows 10 Mobile — с помощью бесплатного приложения voka, а для телевизора потребуется медиаплеер Google Chromecast или Apple TV. В последующем voka можно будет смотреть и на телевизорах, поддерживающих функцию Smart TV.
Чтобы стать пользователем телевидения voka, не нужно посещать центр продаж и обслуживания. Подключить сервис можно в любое время дистанционно — достаточно загрузить приложение или зайти на сайт сервиса, после чего указать свой номер мобильного телефона и ФИО. На один номер можно подключить до пяти устройств. Подписку на пакеты видеоконтента также можно оплатить в онлайн-режиме различными способами — через ЕРИП по лицевому счету, используя приложение v-banking, через систему интернет-платежей, в отделениях РУП «Белпочта», в банках, банкоматах и инфокиосках, указав при оплате номер лицевого счета, полученный при регистрации в сервисе voka.
По информации velcom, приложение voka непрерывно оптимизируется. Так, в последнем обновлении приложения для Android пользователям стал доступен еще и обновленный интерфейс, предлагающий навигацию по всему контенту услуги voka.
Зрители, которые не являются абонентами velcom, пока могут пользоваться voka только на устройствах с поддержкой ОС Android, на компьютерах через сайт voka.tv или на телевизорах через медиаплеер Google Chromecast.
«С расширением возможностей voka не имеет значения, через SIM-карту какого оператора происходит подключение — каждый абонент может смотреть интересующие его каналы, фильмы и сериалы, не оставаясь при этом привязанными к какой-либо сети, — подчеркнул заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию компании velcom Роберт Дашян. — Это предоставляет зрителю большую свободу выбора. Потребитель сможет смотреть то телевидение, которое считает наиболее качественным и разнообразным».
voka в сети velcom можно смотреть без тарификации мобильного трафика. Сервис доступен в 3G-сети velcom на территории, на которой проживает 98% населения страны.
Первый месяц можно бесплатно смотреть порядка 60 телеканалов, а первую неделю не нужно платить за пользование библиотекой фильмов в рамках пакета voka видео. В дальнейшем просмотр телеканалов, как и подписка на онлайн-кинотеатр Megogo, обойдутся в 39 копеек в день. Суточный доступ к библиотеке фильмов или телеканалам из пакета «voka детский» стоит 25 копеек. Тарификация за просмотр телевидения voka посуточная, а отключить тот или иной пакет можно в любой день.