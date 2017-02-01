Системой спутникового мониторинга Omnicomm Online оснащено уже 1500 карет скорой помощи

Компания «Автодом», специализирующаяся на производстве автомобилей специального назначения для нужд министерства здравоохранения, МВД, минобразования завершила выпуск полуторатысячной кареты скорой медицинской помощи, оснащенной спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online. Об этом CNews сообщили в компании Omnicomm.

Комментируя событие, руководитель отдела качества компании «Автодом» Андрей Каленов заявил: «В 2013 году мы приняли решение оснащать выпускаемые нами автомобили спутниковым мониторингом транспорта на нашем конвейере. В первую очередь, это связано с требованием министерств и ведомств, обязывающих производителей передавать телеметрию с автомобилей специального назначения. В течение 6 месяцев мы тестировали представленные на рынке решения на предмет точности передаваемых данных и надежности самого оборудования. Большинство решений не выдерживало нагрузок и попросту выходило из строя. В отдельных случаях были даже возгорания, что никак не допустимо. По результатам тщательного исследования мы выяснили, что нашим требованием в полном объеме отвечает мониторинг транспорта Omnicomm Online».

С января 2014 г. прямо на конвейере на автомобили специального назначения устанавливаются навигационные терминалы Omnicomm Optim, что позволяет диспетчерам медицинских учреждений отслеживать их местоположение, передвижение, скорость и ряд других необходимых параметров.

«Скорость прибытия медиков прямо пропорциональна количеству спасенных жизней, и в этом нам помогает мониторинг транспорта Omnicomm Online. В режиме реального времени на карте мы видим наши бригады, что позволяет оперативно реагировать на вызовы пациентов и отправлять кареты, ближайшие к адресу. Благодаря данной системе мы сократили время прибытия медиков на вызов, тем самым увеличив эффективность работы службы», — сообщила Татьяна Казянина, диспетчер станции скорой медицинской помощи города Ульяновска.

На сегодняшний день решением мониторинга Omnicomm Online оснащено порядка 1500 автомобилей специального назначения — фельдшерские машины, неонатальные и реанимационные автомобили.