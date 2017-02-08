Облачный сервис Omnicomm Online обновлен до версии 3.6

Российский производитель систем мониторинга транспорта и контроля расхода топлива обновил облачный сервис Omnicomm Online до версии 3.6. Разработчики в новой версии решения уделили особое внимание как интерфейсу, в последней версии его полностью обновили, так и функционалу — появились отчеты по работе сельхозтехники и дополнительного оборудования, сообщили CNews в компании Omnicomm.

Значительно расширен функционал «посещение геозон». Уже сегодня можно рассчитать параметры работы сельхозтехники — обработанная транспортным средством площадь, производительность га/час и количество израсходованного топлива на обработанный гектар площади. По задумке разработчиков, данный функционал станет серьезным инструментом в работе аграриев, позволяя им получать в режиме реального качественную топливную аналитику вместе со спутниковым контролем автопарка.

Важной частью контроля спецтехники является отслеживание работы дополнительного оборудования. Данный функционал позволяет в полной мере контролировать качество и технологию производимых работ. Omnicomm Online пришлет уведомление, если водитель, вместо уборки улицы, будет по ней просто кататься, наматывая круги просто потому, что за ним следит система спутникового мониторинга транспорта.

Для тех, кто недавно использует Omnicomm Online, прямо в решении реализован обучающий курс. Новичку будет предложено ознакомиться с построением ключевых отчетов по заданным параметрам, что позволит включиться в работу, не имея специальных навыков.

«Ежедневно, разрабатывая обновление Omnicomm Online, мы делаем ставку на повышение качества работы нашего решения и удобства эксплуатации. Выбранный нами вектор позволит компаниям, использующим Omnicomm Online, перейти на новый уровень развития своего бизнеса, получив серьезный импульс к росту», — заявил Максим Павлухин, заместитель исполнительного директора по техническим вопросам компании Omnicomm.