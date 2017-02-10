«Билайн» запустил сеть LTE в Нижнем Тагиле

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о расширении сети LTE (4G) в Свердловской области. Как рассказали CNews в компании, сеть LTE была запущена в г. Нижнем Тагиле Свердловской области.

Частотный диапазон сети – 1800 МГц, зона покрытия охватывает все районы городского округа: Ленинский, Тагилстроевский, Вагонка, в том числе и популярные у горожан места отдыха – ПКиО им. Окунева, «Пихтовые горы», а также большую часть частного сектора и коллективных садоводчеств, где проводная сеть не развита, и у клиентов есть потребность в услугах высокоскоростного мобильного интернета.

К преимуществам LTE-1800 относится более широкая зона покрытия базовой станции, т.е. сигнал на этих частотах распространяется дальше, лучше преодолевает препятствия и проникает в здания. Кроме того, этот диапазон поддерживает большинство мобильных устройств популярных мировых производителей, в том числе и iPhone 5. Теперь и они смогут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом 4G от «Билайн» в Нижнем Тагиле.

«Нижний Тагил – второй город по численности населения в Свердловской области после Екатеринбурга, важнейший промышленный и культурный центр Урала. И мы продолжаем фокусировать свое внимание на развитии стратегически важных территорий, наращивании потенциала сети там и улучшении качества жизни жителей. Так, скорости сети LTE позволяют обеспечить моментальную загрузку сайтов, приложений, фото и видео - так же как в зоне обычного Wi-Fi. Клиенту лишь необходимо иметь оборудование с поддержкой LTE. Так что теперь наши клиенты-тагильчане смогут с комфортом пользоваться всеми ресурсами интернета», - сказал технический директор центрального региона «Вымпелкома» («Билайн») Александр Кузнецов.