Спутник впервые установил соединение с Землей по Bluetooth

Стартап Hubble Network сообщил, что установили «первое в истории Bluetooth-соединение напрямую с космосом», запустив пару спутников, способных принимать беспроводные сигналы. Низкоорбитальные спутники Hubble Network принимали сигналы от устройств Bluetooth, находящихся на Земле примерно в 645 км. Дальнобойный Bluetooth на 2024 г. позволит девайсам сопрягаться, будучи в абсолютно разных точках мира.

Передача сигнала

Американский космический стартап Hubble Network сообщил, что их спутник первым в мире установил Bluetooth-соединение с Землей, находясь на орбите. Пресс-служба компании рассказала о своем достижении 29 апреля 2024 г. на официальном сайте.

В марте 2024 г. инженеры Hubble Network запустили на орбиту два спутника в рамках миссии SpaceX Transporter-10. За пару месяцев компания протестировала передачу данных на дальние расстояния посредством протокола Bluetooth. Внутри спутников были установлены 3,5 мм чипы Bluetooth, а информацию удалось передать более чем на 645 км.

Deepai Спутник впервые установил соединение с Землей по Bluetooth

Это обновление позволило процессорам передавать данные на большие расстояния при помощи маломощных сигналов, которые улавливались спутниковыми антеннами с фазированными решетками. Также специалисты Hubble Network устранили проблемы, связанные с доплером и несоответствием частот, поскольку данные приходилось передавать между объектами, движущимися на высоких скоростях.

Издание TechCrunch добавляет, что стартап Hubble Network запатентовал также фазовую антенную решетку для небольших спутников, которая по сути действует как «лупа». Технология способна улавливать сигналы Bluetooth, эффективный радиус действия которых может достигать более 1 км.

Представители компании сообщают Hubble Network, что новую технологию можно использовать для быстрой связи со спутниками и другими космическими аппаратами. Технология может найти применение в построении интернета вещей (IoT) без использования Wi-Fi или сотовой связи.

Bluetooth с возможностью передачи данных на километры можно использовать в смарт-часах для слежения за детьми. В сельском хозяйстве для отслеживания скота, в умных ошейниках для животных, а также в сфере медицины или в транспортной сфере для контроля логистических цепочек. Технология от Hubble Network обещает дать устройствам IoT и вычислительному оборудованию еще один способ получения данных, помимо обычного широкополосного доступа. Традиционные сети часто терпят неудачу. У них проблемы с покрытием в отдаленных районах, они потребляют слишком много энергии и стоят слишком дорого, чтобы эффективно работать в глобальном масштабе, но на Bluetooth-соединение тратится куда меньше заряда.

Фактически, Hubble Network заявляет, что ее технология может работать на стандартных чипах Bluetooth посредством обновления программного обеспечения (ПО), а не каких-либо изменений в оборудовании. По словам разработчиков, это может дать глобальное покрытие в 20 раз с меньшим расходом заряда батареи и в 50 раз с меньшими эксплуатационными расходами. Это не просто улучшение, а глобальная трансформация.

В будущем стартап Hubble Network намерен открыть технологию для всех. Компании, которая решит интегрировать прокачанный Bluetooth в свои продукты, нужно будет оснастить тот или иной гаджет особыми чипами от Hubble Network и подключиться к внутренней сети компании-производителя под названием Hubble. Однако на 7 мая 2024 г. компания не раскрыла технических подробностей того, как спутники принимают сигналы Bluetooth, а также не упоминается объем передаваемых данных или скорость соединения.

По данным Hubble Network, компания уже работает с первыми заказчиками в таких секторах, как потребительские устройства, строительство, инфраструктура, цепочки поставок, логистика, нефть и газ и оборона, чтобы изучить возможности использования этой технологии. В 2023 г. стартап привлек $20 млн за счет финансирования серии А.

Соединение по Bluetooth

Соединение Bluetooth представляет собой передачу между двумя устройствами с технологией Bluetooth. Беспроводная технология работает в пределах около 10 м. Для того чтобы завершить соединение Bluetooth, необходимо сначала зарегистрировать информацию каждого устройства на другом. После первого сопряжения устройств нет необходимости повторять процесс сопряжения для повторного подключения. Установление соединения между двумя устройствами Bluetooth похоже на телефонный звонок.

Сопряжение Bluetooth является формой регистрации информации для связывания устройств. Зарегистрировав информацию об устройстве (сопряжение) между устройствами, они могут подключиться. Чтобы использовать устройство Bluetooth, необходимо сначала выполнить сопряжение его с другим устройством Bluetooth. Соединение чем-то похоже на обмен телефонными номерами. Подобно тому, как абоненты должны обмениваться телефонными номерами с человеком, которому хотят позвонить.

Для подключения устройств Bluetooth необходимо сначала выполнить их сопряжение, чтобы зарегистрировать информацию о сопряжении каждого устройства. После первого сопряжения устройств нет необходимости повторять процесс сопряжения. Это связано с тем, что каждое устройство сохранило необходимую информацию и поэтому может легко подключиться.